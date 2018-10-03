Рівненські ліси збагатили бюджети на 61 мільйон гривень

Рівненська область 24-жов, 14:429 prov 56 0

Протягом 9 місяців 2018 року лісокористувачі Рівненської області сплатили до бюджетів усіх рівнів 61,3 млн.грн. #рентної_плати за спеціальне використання лісових ресурсів, у тому числі 44,4 млн.грн. надійшло до місцевих бюджетів, 16,9 млн. грн. - до державної скарбниці. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 14,9 млн.грн., або на 32 відсотки.

ГУ ДФС у Рівненській області нагадує, що об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових ресурсів є (відповідно до п. 256.2 ПКУ):

- деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування;

- деревина, заготовлена під час проведення заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування; незалежно від віку деревостанів - суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки);

- деревина, заготовлена під час проведення заходів з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо;

- другорядні лісові матеріали (заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків та інших другорядних лісових матеріалів, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);

- побічні лісові користування (заготівля сіна, випасання худоби, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);

- використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт.

ГУ ДФС у Рівненській області.