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ОДНОСЕЛЬЦІ ВІДПРАВИЛИ 23-РІЧНОГО СТОРОЖА НА ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З КАРАТЕ, ДЕ ВІН ЗДОБУВ ЗОЛОТУ МЕДАЛЬ

Головна 26-жов, 09:459 prov 0 0
Люди допомогли втілитися мрії юнака, завдяки чому на спортивному небосхилі країни з’явилася нова зірочка.
Йому збирали гроші всім миром і він повернувся переможцем. 23-річний сторож Олександр Занозовський із села Тинне на Рівненщині виборов у Португалії титул Чемпіона Європи з карате. Потрапити на змагання Олександр дуже хотів, але не міг. Бо не було необхідних для поїздки тисячі євро. Але до справи взялися односельці.
ОДНОСЕЛЬЦІ ВІДПРАВИЛИ 23-РІЧНОГО СТОРОЖА НА ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З КАРАТЕ, ДЕ ВІН ЗДОБУВ ЗОЛОТУ МЕДАЛЬ

23-річний сторож Олександр Занозовський із села Тинне на Рівненщині виборов у Португалії титул чемпіона Європи з карате. Потрапити на змагання Олександр зміг завдяки односельцям, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.
У кабінеті старости села Тинне зібралися глядачі – дивляться як їхній односелець у Португалії виборює чемпіонський титул. За Сашка, якого тепер навіть кличуть Олександр Борисович, уболівали всі. "Перед поїздкою молилися. У нас в селі є три церкви", - каже місцевий житель Андрій Бакунець.
Гроші на поїздку Олександрові збирали не лише в Тинному, а й у сусідніх селах – навіть скриньку в місцевій крамниці поставили. "Сказав Сашко, що я буду позичати, але я все рівно поїду. І тут разом по селі то одному, то іншому – і в нас так получилося, що Сашко поїхав", - радіє житель села Тинне Сергій Постайчук. "Сподівалися на певний результат, ну, можливо, не на аж такий високий, але мали великі надії", - зізнався староста села Тинне Олександр Трохимець.
Олександр Занозовський вперше виїхав за кордон, і на своїх перших міжнародних змаганнях став чемпіоном Європи з карате годзю-рю. Мама зустрічає сина після приїзду з Португалії. Для свого чемпіона наготувала улюблених страв: картоплі, солоних огірків та бутербродів. Каже, Сашком пишається і дякує односельцям. "Людей ті, що нас підтримали в цій поїздці – низький їм уклін. Було багато переживань", - каже Галина Занозовська.
Сам каратист каже, що це була його мрія. "На кону стояла, скажімо так, моя репутація в плані ставлення людей до мене в селі, бо люди фінансово мені допомогли. Я не міг програти", - каже чемпіон. Тисяча євро – сума для хлопця була недосяжна. Він навчається в Рівному на заочному, підробітки б не врятували. "Я не соромлюсь того, я працюю нічним сторожем, вдень я садівник. Між роботами зранку і ввечері я ходжу на тренування", - розповів Олександр.
Бойовим мистецтвом він захопився чотири роки тому. Після перемог на змаганнях в Україні, тренер вирішив, що час їхати на міжнародні чемпіонати. Заминка була лише в грошах. "Спорт обділений коштами. Карате зараз не олімпійський, спонсоруються трошки менше", - каже Сергій Куліш. В області змагання такого рівня не фінансують узагалі, бо це компетенція уряду. "Тільки вони приймають рішення, на які заходи і які кошти виділяють, і хто за рахунок міністерства бере участь в чемпіонатах Європи, світу", - пояснив заступник керівника Рівненського обласного управління молоді і спорту Петро Нагорний.
Проте нині в області пообіцяли свого чемпіона Європи привітати фінансово – видати заохочення в 14 тисяч гривень Олександру і 7 тисяч його тренеру. Сашко ж тепер мріє наступного року потрапити на чемпіонат світу. Каже, якщо знайде гроші на поїздку, зробить усе для перемоги України.

Кореспондент ТСН Анна Махно
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