На Буковині СБУ затримала на хабарі двох прикордонників

Чернівецька область 01-лис, 10:249 prov 133 0

У Чернівцях співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі двох інспекторів прикордонної служби.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці вимагали від місцевого мешканця тисячу двісті американських доларів.

За таку «винагороду» зловмисники обіцяли йому сприяння в безперешкодному переміщенні поза митним та прикордонним контролем шістнадцяти коробок з електроінструментами до Республіки Молдова.

Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання чергової частини неправомірної вигоди на одній з вулиць обласного центру. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії. Операція із викриття зловмисників проводилася спільно зі слідчими головного управління Нацполіції, військовою прокуратурою та відділом внутрішньої безпеки по Чернівецькому прикордонному загону.

Прес-центр СБ України.