bank-ua.com
Рівне:

На Буковині СБУ затримала на хабарі двох прикордонників

Чернівецька область 01-лис, 10:249 prov 133 0
У Чернівцях співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі двох інспекторів прикордонної служби.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовці вимагали від місцевого мешканця тисячу двісті американських доларів.
За таку «винагороду» зловмисники обіцяли йому сприяння в безперешкодному переміщенні поза митним та прикордонним контролем шістнадцяти коробок з електроінструментами до Республіки Молдова.
Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання чергової частини неправомірної вигоди на одній з вулиць обласного центру. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчо-оперативні дії. Операція із викриття зловмисників проводилася спільно зі слідчими головного управління Нацполіції, військовою прокуратурою та відділом внутрішньої безпеки по Чернівецькому прикордонному загону.
Прес-центр СБ України.
Похожие новости
На Буковині СБУ затримала на хабарі двох патрульних поліцейських
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Чернівецька область

На Буковині СБУ затримала на хабарі двох патрульних поліцейських

На Буковині СБУ викрила на хабарі одного з керівників Держслужби з лікарськ ...
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Чернівецька область

На Буковині СБУ викрила на хабарі одного з керівників Держслужби з лікарськ ...

СБУ припинила діяльність одинадцятьох антиукраїнських адміністраторів у соц ...
Івано-Франківська область, Чернівецька область

СБУ припинила діяльність одинадцятьох антиукраїнських адміністраторів у соц ...

Затриманому СБУ на хабарі начальнику райвідділу Держгеокадастру оголошено п ...
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Чернівецька область

Затриманому СБУ на хабарі начальнику райвідділу Держгеокадастру оголошено п ...

У Чернівецькій області СБУ затримала судмедексперта за вимагання неправомір ...
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Чернівецька область

У Чернівецькій області СБУ затримала судмедексперта за вимагання неправомір ...

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Листопад 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Вгору