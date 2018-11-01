Автомобильный брэнд skoda – немного истории

Автомобиль давно перестал быть просто средством передвижения. Сейчас это гордость, престиж, статус, то, чем при возможности хочется похвалиться, удивить. На выбор автомобиля большое влияние оказывает бренд.
По мнению психологов, с его помощью можно добиться определенных финансовых высот. Магия бренда притягивает в жизнь соответствующие обстановку и окружение из того благополучного мира, в который хочется попасть.Чешский автопроизводитель все чаще становится триумфатором обзоров лучших машин, проводимым британскимAutoExpress. Так, в 2012 году Skoda Yeti стала золотым призёром,Supor b была второй, опередив Mercedes E-Class, четверку лучших завершала Octavia. Более века Skoda создает различные автомобили, многие имеют своих поклонников, коллекционеров. Знаменитости Catherine Zeta-Jones, Michael Kirk Douglas, приезжая в Великобританию, с удовольствием позируют папарацци, разъезжая повсюду на Skoda.
Среди отечественных звезд тоже есть немало почитателей этой марки: Олег Басилашвили, Дмитрий Дибров, Елена Исамбаева Конечно, не всем по карману Skoda Super b, однако производители, предлагают богатый выбор модельного ряда разной стоимости и комплектации. Сервисы предлагают качественное обслуживание, запчасти и аксессуары http://shop.praga-auto.com.ua/vneshnie-prisposobleniya/bryzgoviki. Автомобиль, с эмблемой крылатой стрелы доступен как взыскательному так и рядовому покупателю. Независимо от выбора, автовладелец останется довольным, потому как все модели безупречны и по дизайну и по содержанию. Даже задние брызговики skoda octavia tour заслуживают высокой оценки.
После интеграции «Шкоды» в концерн «Фольксваген» 11 лет назад ее производственная программа расширилась на три семейства моделей. Их техническая база полностью заимствована у «Фольксвагена», однако автомобили чешской марки выступают в более доступном по цене сегменте. В 2001 году. доля Skoda в Германии — важнейшем для нее экспортном рынке — достигла 2, 3%. Таким образом, Skoda лишь немного не дотянула до первой десятки наиболее популярных, по немецкой статистике, автомобилей. Автомобиль малого класса Fabia предлагается в трех вариантах кузова. Наряду с хэтчбеком длиной 3, 96 метра это семейство включает Fabia Sedan с классическим кузовом и универсал. В то время как Fabia Sedan играет в Германии лишь второстепенную роль, вместительный универсал пользуется большой популярностью. При общей длине 4, 22 метра он располагает багажным отсеком, объем которого варьируется от 428 до 1225 литров. Эта модель вводит «Шкоду» в число совсем немногих производителей, которые выпускают универсалы в малом классе. Для Fabia предусмотрен широкий выбор двигателей — как бензиновых, так и дизельных. Интересен 1, 9-литровый дизель ТТЛ с насосом-форсункой, который развивает 100 лошадиных сил. В базовой модификации модели оснащается фронтальными подушками безопасности, боковые же подушки входят в серийную комплектацию, начиная лишь со среднего варианта оснащения Comfort.
Своим успехом «Шкода» во многом обязана Октавиа. Наряду с 4-дверным хэтчбеком очень высокой популярностью пользуется универсал длиной 4, 51 метра, что не в последнюю очередь объясняется наличием багажного отсека объемом 1512 литра. Доля универсала в общем объеме продаваемых в Германии модификаций составляет почти 54%. Линейка двигателей, включает ряд моторов от 1. 6 атмосферного типа, до 2. 2 турбированного формата.