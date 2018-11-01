Понад 3,4 млрд. грн. ЄСВ надійшло на соціальні потреби від мешканців Рівненщини

Рівненська область 02-лис, 12:009 prov 57 0

За десять місяців 2018 року роботодавцями та фізичними особами Рівненщини сплачено 3407,3 мільйона гривень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що на 28% або на 735,7 млн. грн. перевищує показники відповідного періоду минулого року.

Начальник ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев звертається до всіх роботодавців та зазначає що ухиляючись від офіційного укладання трудових відносин, виплачуючи заробітну плату «в конвертах», роботодавець фактично позбавляє працівника захисту, своїх трудових прав. А це і право на основну та додаткову відпустки, і на оплату лікарняного, на отримання допомоги при травмуванні у разі нещасного випадку на виробництві, на дотримання встановленої законодавством норми тривалості робочого часу, отримання допомоги по безробіттю залежно від страхового стажу та безліч інших.

А головне – через несплату єдиного соціального внеску і податків наймані працівники втрачають страховий стаж та можливість одержання заробленої пенсії за віком, через інвалідність та в інших випадках, передбачених законодавством, адже пенсію буде призначено тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати. Адже зарплати в «конвертах» є, а пенсій у «конвертах» немає.

ГУ ДФС у Рівненській області.