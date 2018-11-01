У Луцьку СБУ викрила на хабарництві експерта товариства Рівнестандарт

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарах експерта Луцької філії товариства «Рівнестандарт».Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм систематичного вимагання та отримання хабарів за безперешкодну видачу сертифікату безпеки стандарту «Євро 5» на автомобілі.Документ є підставою для первинної реєстрації транспортного засобу в сервісних центрах органів внутрішніх справ.Правоохоронці затримали експерта на робочому місці під час отримання чергового хабаря у розмірі шістнадцять тисяч гривень за оформлення автомобіля.Під час санкціонованих слідчих дій у службовому кабінеті посадовця також виявлено понад шістдесят тисяч гривень та понад вісімсот американських доларів.У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.Операція з викриття хабарника проводилась за процесуального керівництва прокуратури спільно зі слідчими національної поліції.Прес-центр СБ України.