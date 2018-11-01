За матеріалами СБУ засуджено контрабандиста «елітних» психотропів

Рівненська область 02-лис, 12:059 prov 59 0

Набрав законної сили обвинувальний вирок Кузнецовського міського суду Рівненської області стосовно мешканця міста Вараш, який контрабандою постачав в Україну так звані «солі для ванн» ‒ психотропні речовини популярні серед «золотої» молоді.

Правоохоронці встановили, що зловмисник на початку 2016 року знайшов низку Інтернет-ресурсів, на яких було розміщено інформацію про перелік наркотиків та психотропів доступних для замовлення, а також вказано механізми їх розповсюдження з дотриманням заходів конспірації та безпеки.

Замовлення наркотичних засобів відбувалося через реєстрацію «покупця» на сайті, оплата товару здійснювалася через криптовалюти. Зловмисник отримував наркотичні та психотропні речовини з однієї з азіатських країн у поштових міжнародних відправленнях. «Товар» був загорнутий у спеціальний матеріал, який ускладнював його виявлення правоохоронцями. Після надходження відправлень він фасував наркотики та робив для покупців так звані «закладки» у під’їздах житлових будинків Вараша. «Запас» психотропних речовин наркоділок зберігав за місцем свого проживання та у гаражному приміщенні.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника у серпні 2017 року. Під час санкціонованих слідчих дій за місцем його проживання, в автомобілі та гаражі правоохоронці вилучили, зокрема, амфетамін, МДМА та «солі для ванн» на загальну суму понад триста тисяч гривень та дев’ять тисяч доларів США готівкою. У наркоділка було також виявлено сім травматичних пістолетів, три з яких були перероблені під відстріл бойовими патронами.

Вироком суду зловмисника визнано винним у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч.2 ст.28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України та засуджено до п’яти років позбавлення волі.

Прес-центр СБ України.