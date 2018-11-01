Представник Вселенського патріархату: Єдина церква буде називатися Православна церква в Україні

«Православна церква в Україні. Не Українська православна церква, бо церква є єдиною... Вона належить Христу, а не якійсь нації чи державі», — заявив архієпископ Іов.За словам архиєпископа, УПЦ Московського патріархату в Україні не існує з того часу, як Константинопольський патріархат скасував акт про передачу української митрополії під юрисдикцію Російської церкви.«Рішенням Синоду від 11 жовтня скасовано акт 1686 року. З канонічної точки зору це означає, що сьогодні в Україні церкви Московського патріархату більше не існує», — заявив архієпископ Іов. Згідно з цим рішенням Синоду, всі архієреї в Україні де-факто є архієреями Вселенського престолу.«Тепер вони повинні чекати на директиву Вселенського патріархату щодо свого подальшого функціонування та існування в перспективі надання автокефалії Православної церкви в Україні», — пояснив архієпископ.З приводу дати проведення собору щодо української автокефалії представник Константинопольскої церкви відповів, що Вселенський патріарх скличе його, коли вважатиме, що «час настав».Архієпископ Іов зазначив, що українські ієрархи, які проігнорують об'єднавчий собор, можуть опинитися поза канонами на території України: «Згідно з канонами церкви, на одній території не може бути двох паралельних церков. Якщо буде так, як деякі можуть висловлюватися, — що хто не захоче української автокефалії, може залишитися як Російський екзархат або незрозуміло що — це просто антиканонічно. Згідно з канонами церкви, на території однієї держави має бути тільки одна православна церква, автокефальна православна церква має об'єднувати всіх».11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській церкві. Також синод визнав незаконною передачу Київської митрополії Константинопольським патріархатом Російській православній церкви та зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.Глава УПЦ КП Філарет заявив, що найближчим часом відбудеться об'єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.У РПЦ пообіцяли жорстку відповідь на дії Константинополя щодо України.15 жовтня синод РПЦ визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.Автор:Ольга Подчекаєва