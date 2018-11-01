Раздельный купальник еще называют открытым. Вряд ли кто-то будет отрицать то, что без купальника нет смысла отправляться в отпуск на море. И уж конечно, важно, чтобы открытый купальник был не только удобный, но еще и красивый, модный стильный. Давайте рассмотрим, какого типа бывает женский раздельный купальник, для того, чтобы определиться с выбором.
Купальник бикини. Такая модель считается самой открытой из всех видов. Главная отличительная черта состоит в маленьких плавках, выглядящие как два треугольника. Они завязываются на бедрах. Лиф может быть как с мягкими чашками, так и с плотными чашками. Может иметь косточки или нет, с эффектом пуш-ап или без него. Представляет большую группу моделей;
Тип монокини. В принципе, этот вид купальника больше относят к закрытым типа, но они при этом, максимально открыты. Главная черта заключается в том, что есть деталь, которая объединяет верх и низ. Например полоска на переднем плане, либо тонкие бретельки на боках, тесьма, что переплетается между собой. Выглядят такие модели элегантно;
Купальник бандо. Это весьма модный раздельный купальник, который бывает и закрытых вариантов. Может иметь мягкую или твердую чашку, каркас, косточки, бретельки или без бретелей;
Есть еще отличные раздельные купальники с Push Up. Главной отличительной чертой такого типа купальника является наличие твердых чашек, где есть специальный каркас, вкладыш. Благодаря им можно хорошо приподнять грудь, увеличить ее в объеме. Но если необходимо, вкладыш можно вынимать;
Тип купальника халтер. Отличается тем, что лиф может быть как на широких, так и на тонких бретельках, однако они застегиваются не на плечах, а на шее. Способен отлично поддерживать грудь, несмотря на то, что чашка может быть мягкой.
Выбираем подходящий цвет купальника
Для того, чтобы подобрать купальник по цвету, нужно брать во внимание некоторые моменты, какие как: тип фигуры, личные предпочтения, веяния моды и так далее. Отлично, когда все эти моменты буду согласованы между собой, поэтому, старайтесь выбирать, опираясь на все эти аспекты понемногу.
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