Раздельный купальник еще называют открытым. Вряд ли кто-то будет отрицать то, что без купальника нет смысла отправляться в отпуск на море. И уж конечно, важно, чтобы открытый купальник был не только удобный, но еще и красивый, модный стильный. Давайте рассмотрим, какого типа бывает женскийдля того, чтобы определиться с выбором.Купальник бикини. Такая модель считается самой открытой из всех видов. Главная отличительная черта состоит в маленьких плавках, выглядящие как два треугольника. Они завязываются на бедрах. Лиф может быть как с мягкими чашками, так и с плотными чашками. Может иметь косточки или нет, с эффектом пуш-ап или без него. Представляет большую группу моделей;Тип монокини. В принципе, этот вид купальника больше относят к закрытым типа, но они при этом, максимально открыты. Главная черта заключается в том, что есть деталь, которая объединяет верх и низ. Например полоска на переднем плане, либо тонкие бретельки на боках, тесьма, что переплетается между собой. Выглядят такие модели элегантно;Купальник бандо. Это весьма модный раздельный купальник, который бывает и закрытых вариантов. Может иметь мягкую или твердую чашку, каркас, косточки, бретельки или без бретелей;Есть еще отличные раздельные купальники с Push Up. Главной отличительной чертой такого типа купальника является наличие твердых чашек, где есть специальный каркас, вкладыш. Благодаря им можно хорошо приподнять грудь, увеличить ее в объеме. Но если необходимо, вкладыш можно вынимать;Тип купальника халтер. Отличается тем, что лиф может быть как на широких, так и на тонких бретельках, однако они застегиваются не на плечах, а на шее. Способен отлично поддерживать грудь, несмотря на то, что чашка может быть мягкой.Для того, чтобы подобрать купальник по цвету, нужно брать во внимание некоторые моменты, какие как: тип фигуры, личные предпочтения, веяния моды и так далее. Отлично, когда все эти моменты буду согласованы между собой, поэтому, старайтесь выбирать, опираясь на все эти аспекты понемногу.Практически любой потенциальный клиент задает вопрос: где купить раздельный купальник недорого, чтобы при этом, качество не подводило. Где можно было приобрести раздельные купальники с высокой талией или любую другую модель, которая подойдет под тип фигуры и для самого лучшего пляжного отдыха. Все это вы можете найти в нашем Интернет-магазине, где представлено огромные количества самых разных моделей купальников. Несмотря на доступные цены, качество здесь отменное, поэтому приятно порадует тех, кто приобретет товар здесь.