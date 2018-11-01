Почему бы не отправиться в путешествие?

Почему вы все еще дома?
Вы давно хотите увидеть достопримечательности старинных европейских замков, пощупать Большого Сфинкса или полежать на пляжах тропических островов, но сейчас денег мало, и вообще такая поездка может быть сложной и опасной. Если вы думаете так, то ваши мечты посмотреть мир вживую, а не на экране телевизора, останутся бесплотными фантазиями.
Чтобы начать путешествие не нужно быть финансовым магнатом. Ведь «президентский люкс» не является обязательным пунктом вояжа, важны впечатления. Определитесь, когда и куда вы хотели бы поехать. Например если в Бангкок, то купить дешево авиабилеты можно на сайте: https://avia.tickets.ua/direction/kiev/bangkokhttps://avia.tickets.ua/kiev-bangkok.
Конкретная цель даст возможность составить план действий для ее достижения. Изучите предложения турфирм по интересующему вас направлению и примите решение, нужна ли вам путевка или вы предпочтете решать вопросы с проездом и проживанием самостоятельно. Второй вариант более рискован, но обычно дешевле. Учтите, что цены на одни и те же услуги могут значительно отличаться в популярный у туристов сезон и остальное время года. Сравните цены на билеты: тікетс ua. Составьте список того, что необходимо взять с собой, а потом сократите его до минимума.
Необязательно нужно отправляться в далекое путешествие, чтобы посмотреть что-то интересное. Изучите окрестности места вашего проживания. Вполне возможно, что вы откроете для себя несколько удивительных уголков, которые привлекают путешественников из других стран, а вы там еще не побывали просто из-за того, что это как-то слишком рядом. Кажется, что необычное и увлекательное не может быть так доступно. Убедитесь, что может! При этом добраться до пункта назначения можно легко и быстро общественным транспортом, на велосипеде или даже пешком.
Магазин горящих путевок станет отличным помощником, если хочется путешествовать комфортно и экономить одновременно. Большой выбор предложений и невысокая цена делают их особенно популярными. Качество тура при этом не изменяется, просто туристическому агентству нужно как можно скорей продать оставшиеся путевки, потому резко снижается их стоимость. Конечно, к такому варианту путешествия нужно подготовиться заранее.
Перед покупкой горящего тура нужно:
-Обеспечить свободное время для поездки (например, взять отпуск);
-Определиться с количеством денег, которые вы хотите потратить на путешествие. Не забыть приплюсовать сумму «про запас» на непредвиденные обстоятельства;
-Просмотреть актуальные предложения от разных туроператоров, выбрать, куда вы хотите отправиться;
-При зарубежных турах уточнить, нужна ли виза, стоимость, условия и сроки ее оформления. Если путевка очень заманчивая, а по времени оформить визу вы не успеваете, во многие страны можно открыть «срочные» визы. Даже учитывая переплату за быстрое открытие визы, вы останетесь в выигрыше по сравнению с обычной ценой тура.