У Рівному пройде свято Дня традиційного костюма

Вже цієї неділі, 11листопада, у Рівному на території Рівненського міського будинку культуривідбудетьсясвято Дня традиційного автентичного костюма. Ініціатором свята є ГО «Центр дослідження і відродження Волині» (голова - Володимир Дзьобак). Воно носитиме назву «Доля» та пройде за підтримки Українського культурного фонду.Український культурний фонд — державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Діяльність фонду, згідно чинного законодавства, спрямовується та координується Міністерством культури України.Свято відбудеться у Рівному також за підтримки співорганізаторів: Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Рівненського міськвиконкому, Управління культури і туризму Рівненської ОДА, Рівненськогоміського будинку культури,ГО «Нація талантів».День традиційного автентичного костюма у Рівному проходить другий рік поспіль, проте цьогоріч вперше свято вирішили провести у два етапи. Нагадаємо, перша частина була камерною і пройшла у Рівному традиційно у першу неділю осені – 2-го вересня. Це – був своєрідний вступ до самого святкування, яке, власне, пройде цієї неділі. Якщо у вересні ми занурювалися у глибину строю Рівненщини та дізнавалися про унікальні особливості кожного елементу, то тепер це буде справжнім святом, адже для глядачів підготували насичену програму, зокрема, розширену літературно-музичну композицію під музичний супровід неймовірно чуттєвого співу рівненського тріо «Веремія». Також впродовж дня на гостей чекатимуть різноманітні майстер-класи, дефіле та інші цікавинки.Відзначення Дня традиційного костюма має на меті відродження традицій виготовлення і культури вжитку автентичного одягу в Україні та, зокрема, на Рівненщині. Крім цього, це свято покликане створити потужну платформу для спілкування музейних працівників, приватних колекціонерів, мистецтвознавців, етнографів, дизайнерів, майстрів декоративно-прикладного мистецтва та фотомитців задля популяризації і відродження автентичного костюма в Україні.Нагадаємо, торік у вересні саме у місті Рівному гучно на всю Україну зародилося нове загальноукраїнське свято у календарі – День традиційного костюма, яке привернуло до себе увагу чи не усієї України та зацікавило багатьох відомих українців. Тоді ж і було вирішено проводити таке свято щороку у першу неділю вересня.До слова, минулого року День традиційного костюма пройшов лише у Рівному. Втім, цьогоріч географія свята охопила, окрім Рівненької, ще й Львівську область. Відтак, 2 вересня камерна частина Дня традиційного костюма паралельно з Рівним пройшла і у місті Стрию. Так само і тепер саме свято, яке матиме символічну назву «Доля», цієї неділі, 11 листопада, так само пройде одночасно у Рівному та Стрию.І це – лише початок. Організатори очікують, що фестиваль з кожним роком охоплюватиме все більшу територію України. Крім того, вже наступного року очікується, що у святі у Рівному візьмуть участь і гості з-за кордону.Вхід на захід – вільний! Організатори обіцяють хороший настрій, приємне спілкування та незабутні емоції кожному, хто завітає на День традиційного костюма!