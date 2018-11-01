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Когда могут потребоваться гайки и дюбели для гипсокартона

Спільна 11-лис, 11:379 prov 129 0
Когда вы часто ремонтируете что-то, строите или создаете предметы интерьера своими руками, у вас должен быть запас крепежей на все случаи жизни. Один из наиболее распространенных видов крепления чего-либо - соединение при помощи винта или болта и гайки.
Это - универсальный вид крепежа. Благодаря ему можно собирать уже готовые изделия по приложенной изготовителем схеме или самостоятельно разработать дизайн и сделать предмет мебели таким, каким вы хотите его видеть.

Почему такие крепежи могут потребоваться к готовому изделию
Обычно изготовитель поставляет к предмету мебели все необходимое, чтобы его можно было быстро собрать. Но есть ситуации, когда какого-то из крепежей не хватает или они не подходят под уже проделанные отверстия. В таком случае необходимо или обратиться к продавцу и попросить поставить недостающие крепления, или заменить их самостоятельно.
В первом варианте вам придется подождать несколько дней - изготовитель закажет недостающие детали на складе и доставит их вам. Во втором - вы можете самостоятельно выбрать необходимое крепление из тех, что у вас есть, и быстро собрать мебель.
Хотя сейчас многие производители контролируют комплектацию товара, все равно бывают ситуации, когда при фасовке пропускают несколько деталей, и их не хватает.
Кроме того, запас гаек и шурупов вам понадобится, если вы самостоятельно занимаетесь изготовлением и ремонтом мебельных гарнитуров. С их помощью можно надежно закрепить элементы конструкции и сделать мебель более прочной.

Какие крепежи можно использовать при строительстве и ремонте домов и квартир
Достаточно часто при строительстве и ремонте используют такой материал, как гипсокартон. Гипсокартон - материал, представляющий собой два слоя строительной бумаги, между которыми залита гипсовая масса. Он идеально подходит для создания обшивок, перегородок, потолков в зданиях с сухим внутренним климатом.
Из-за хрупкости материалов и подверженности разрушению по воздействием влаги для крепления гипсокартона к поверхностям и каркасу необходимо использовать дюбели для гипсокартона. При этом в зависимости от типа конструкции придется подбирать разные дюбели.
Какими бывают дюбели к гипсокартону
Как правило, этот вариант крепежей различают по тому, какой вес они в состоянии выдержать. Всего разновидностей такого типа крепления 4:
Бабочка;
Дрива;
Молли;
Зонтик.
У каждого - свои особенности конструкции и максимально выдерживаемый вес. Бабочку можно использовать при навешивании легких конструкций - того же гипсокартона, светильников, плинтусов и карнизов. При этом толщина материала строго ограничена и должна составлять 10-12 миллиметров.
Дрива - дюбель с собственным сверлом, его можно использовать, даже если пространство между стеной и гипсокартоном ограничено, а при необходимости можно демонтировать.
Молли выдерживает больший вес, чем все остальные варианты.
Зонтик - легко демонтируется, но при этом плохо выдерживает вертикальную нагрузку.
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