Основные виды и принцип работы брекет-систем

Чтобы не пришлось ребенку исправлять прикус, можно предотвратить нарушения. По этой причине советуют не вырывать молочные зубы до того, как они самостоятельно выпадут. Специалисты рекомендуют ставить временные протезы или особые коронки, чтобы зубки не двигались, а место удерживалось. Однако даже такие меры не гарантируют идеальный прикус. По этой причине для лечения проблемы назначают брекеты в Харькове.
Современные изделия не похожи на пластинки, скобки и море железа во рту, которые все видели когда-то у своих знакомых. Сегодняшние изделия отличаются внешне, а также методиками монтажа и применяемыми материалами.
Принцип функционирования брекетов
Системы устанавливают на металлический каркас с применением платформы. Первоначально у них есть своя конфигурация. Потом брекеты закрепляют на неправильно растущих зубах. Система старается стать на место, в свою первоначальную конфигурацию. Вместе с ней смещаются зубы.
Существует всего два типа этих изделий. Они бывают внешними и внутренними с учетом места установки в ротовой полости.
Из чего их делают?
Брекеты производят из различного сырья. Они могут быть сделаны из драгоценных металлов и инкрустированы сапфирами. Однако чаще всего такие системы производят из металла или керамики. Выбранный материал никак не влияет на эффективность лечения. Поэтому подбирать подходящую основу рекомендуется с учетом собственного вкуса и бюджета. Плюс нужно учитывать рекомендации врача.
Возраст пациента
Идеальным по эффективности считается возраст 12-13 лет. Однако начинать разрешают уже с 9-10, когда сменились еще не все зубы. Именно с 12 лет интенсивно растут постоянные зубы. В этом возрасте системы по выравниванию будут максимально действенными. Это не говорит о том, что взрослым людям не устанавливают брекеты. Просто терапия потребует гораздо более длительных сроков.
Как правильно носить брекеты?
При ношении систем руководствуйтесь следующими принципами, чтобы не повредить изделие:
Откажитесь от вязкой и твердой пищи, которая может вывести из строя систему.
Придется тратить больше времени на то, чтобы почистить зубы.
Первые несколько недель вам придется привыкнуть к металлу во рту. Поначалу это будет вызывать некий дискомфорт.
Средняя длительность терапии занимает 18-24 месяца. Длительность будет зависеть от уровня нарушения прикуса. При этом активное смещение зубов с применением брекет-систем – это только первая стадия. После нее на зубы ставят ретейнеры – это проволока, которая не позволит зубам сдвигаться не в ту сторону. Для людей она практически незаметна, однако без нее никак не обойтись.
Вне зависимости от типа конструкции, терапевтический эффект будет тот же. Поэтому выбирайте конкретные брекеты исходя из собственных предпочтений. Наиболее эффективными считаются наружные брекеты. Однако если для вас важную роль играет внешний вид, лучше отдать предпочтение внутренним системам.
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