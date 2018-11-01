Для Рівненщини додали 44 мільйони на ремонт доріг

Головна, Рівненська область 11-лис, 13:309 prov 127 0

Ще 8 ділянок доріг державного значення розпочнуть відновлювати на Рівненщині

Додаткові 44 мільйони гривень на їх ремонт спрямували в рамках митного експерименту.

Погодження переліку об’єктів відбулося на бюджетному комітеті Верховної Ради України, у роботі якого взяв участь перший заступник голови Рівненської ОДА Віталій Ундір.

Він розповів, що додатково затвердили шість ділянок траси державного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів. Зокрема, цьогоріч розпочнуть ремонтувати відрізок дороги від населеного пункту Данчиміст до Яринівки, 1,5 кілометри від Олександрійської об’їзної та 4 км в сторону Острога. Новим асфальтом з’єднають ділянку від Костополя до Любомирки, додадуть коштів на ділянку біля Грем’ячогота Здовбиці. Додаткове фінансування отримає державна дорога КПП «Прикладники»-Зарічне-Дубровиця, профінансують і ділянку «Городок-Рудка», що у Володимирецькому районі.

Загалом за попередні два роки від митного експерименту на дороги державного значення в області спрямували більше 190 мільйонів гривень. Ці гроші служба автомобільних доріг в Рівненській області зосередила на відновлення важливих трас країни.

Зокрема, торік здали в експлуатацію два великі відрізки дороги на напрямку Рівне-Городище-Старокостянтинів. Цьогоріч «митні» кошти спрямували на 7 відрізків цієї ж магістралі, а також на ремонт автодороги біля міжнародного пункту пропуску «Городище».