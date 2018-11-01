bank-ua.com
Рівне:

У Житомирі СБУ викрила прокурора на хабарі у дві тисячі доларів США

Житомирська область 11-лис, 13:379 prov 121 0
Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України викрили на хабарі заступника начальника одного з відділів прокуратури Житомирської області.
Оперативники спецслужби встановили, що прокурор вимагав від місцевого підприємця дві тисячі доларів США. За вказану суму зловмисник обіцяв не подавати позов до суду про визнання недійсним договору оренди комплексу гідротехнічних споруд на території однієї з сільських рад.
Правоохоронці затримали прокурора згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поблизу місця роботи після одержання всієї суми неправомірної вигоди.
Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину, обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Операція з викриття зловмисника проводилась спільно зі слідчими Національної поліції.
Прес-центр СБ України.
Похожие новости
СБУ викрила посадовця Житомиртеплокомуненерго на розтраті бюджетних коштів
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Житомирська область

СБУ викрила посадовця Житомиртеплокомуненерго на розтраті бюджетних коштів

На Житомирщині за матеріалами СБУ до п’яти років ув’язнення засуджено викри ...
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Житомирська область

На Житомирщині за матеріалами СБУ до п’яти років ув’язнення засуджено викри ...

Двох керівників залізничної станції на Житомирщині СБУ викрила на хабарі
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Житомирська область

Двох керівників залізничної станції на Житомирщині СБУ викрила на хабарі

СБУ затримала на хабарі заступника начальника однієї з виправних колоній Жи ...
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Житомирська область

СБУ затримала на хабарі заступника начальника однієї з виправних колоній Жи ...

У Житомирській області Служба безпеки України затримала на хабарі у 15 тися ...
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Житомирська область

У Житомирській області Служба безпеки України затримала на хабарі у 15 тися ...

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Листопад 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Вгору