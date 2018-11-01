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Внесок Рівненщини на підтримку захисників України – майже 243 мільйона гривень

Рівненська область 12-лис, 16:199 prov 42 0
На потреби національного війська, за десять місяців 2018 року, на Рівненщині сплачено 242,8 мільйона гривень військового збору. Це на 25 відсотків більше аналогічних показників минулого року.
«Загалом спостерігається стабільна динаміка надходжень військового збору. І ми вдячні платникам Рівненщини за сумлінну сплату податків», – підкреслив начальник ГУ ДФС у області Дмитро Зайцев, - «Варто відзначити особливу відповідальну позицію більшості роботодавців області, котрі згідно з вимогами чинного законодавства перераховують військовий збір до держбюджету з виплачених громадянам доходів. А це означає, що кожен, хто працює легально, щомісяця робить свій посильний фінансовий внесок в обороноздатність держави».
Нагадаємо, що військовий збір був введений в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання у зоні проведення АТО. Ставка збору становить 1,5%.
Кожен, хто отримує офіційну зарплату чи декларує доходи, може впевнено стверджувати, що фінансово підтримує національне військо, оскільки закон передбачає, що з доходів фізичних осіб обов’язково справляється військовий збір.
ГУ ДФС у Рівненській області.
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