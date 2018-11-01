Преимущества и недостатки вторичного жилья

Каждому хочется иметь своё собственное жилье. И когда такая возможность появляется, встает другой, не менее важный, вопрос: какое жилье приобрести: вторичное или новостройку. Часть населения делает выбор в пользу первого варианта. Если вам нужна квартира в Ирпене и вы выбираете между вторичным жилым помещением и новостройкой, вам стоит оценить плюсы и минусы вторичного жилья.
Почему вторичное жилье выгоднее
На рынке жилой недвижимости немало предложений от риелторов, собственников домов и квартир, в которых предлагается купить жилье, которое уже давно построено и введено в эксплуатацию. Состояние домов и их стоимость совершенно разные. Но есть у такого жилья и свои преимущества:
можно заехать в помещение и сразу жить там;
не придется ждать, пока здание отстроят и введут в эксплуатацию, а новостройка часто приобретается еще на стадии котлована, и ждать приходится не несколько месяцев, а несколько лет;
есть возможность проверить продавца и историю квартиры, если это интересно;
можно выбрать помещение в любом районе города - в том числе и такое, из окон которого будет открываться прекрасный вид;
стоимость жилья на вторичном рынке зачастую ниже, чем цена новостройки - исключение составляют только дома в элитных районах;
можно поторговаться, если заметите какие-либо дефекты в ремонте.
Кроме того, изредка можно приобрести дом, в котором помимо стен и ремонта будут техника и мебель - такая модель продаж распространена на территории Европы.
Минусы приобретения вторичного жилья
При приобретении таких жилых квадратных метров есть и свои, вполне ощутимые, минусы:приходится тщательно проверять и продавца, и само жилье - чтобы покупка была реальной и не было неприятных сюрпризов в виде обременения или продажи не собственником;
первое время приходится жить в ремонте, который остался от предыдущих хозяев и постепенно переделывать его под себя;
придется очистить помещение от мусора, что остался от предыдущих хозяев, а также - провести санобработку.
Тем не менее, купить дом в Ирпене, в котором уже кто-то жил, значит обезопасить себя от дополнительных хлопот по поводу обустройства на новом месте - на участке часто находятся и хозяйственные постройки, которые можно использовать.
Тем не менее, при покупке вторичного жилья приходится столкнуться с определенными проблемами - на привлекательные варианты претендует сразу несколько покупателей, и владелец отдаст предпочтение тому, кого все устроит. Сегодня рынок вторичного жилья стал немного меньше - с ним конкурируют новостройки, которых становится все больше и больше. Да и сами владельцы предпочитают подождать и продать квартиру или дом немного дороже, чем хотели первоначально.
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