День традиційного костюма зібрав автентичний одяг, взуття та прикраси України 19-20 століття з приватних колекцій

У неділюу Рівному вдруге за рік відсвяткували День традиційного автентичного костюма. Нагадаємо, що його ініціатором стала ГО «Центр дослідження і відродження Волині»(голова Володимир Дзьобак). Цьогоріч свято пройшло за підтримки Українського культурного фонду.Минулого разу відвідувачі свята занурилися у саму глибину народного строю виключно Рівненського регіону, його історію, унікальні особливості кожного елементу тощо. Цього ж разу рівнянам та гостям міста презентували понад 30 ексклюзивних моделей українського автентичного вбрання 19-20 ст. з усіх регіонів України, частина з яких ще раніше ніде не експонувалися. Більшу половинутрадиційних українських костюмів, які презентували у Рівному, реконструювали фахівці Центру дослідження і відродження Волині, решта належить приватним колекціонерам з Києва.- Над деякими костюмами доводилося працювати рік, над іншими – майже три роки. Відроджуємо їх для того, аби люди мали змогу їх носити. Адже автентичні костюми не прийнято одягати - вони можуть експонуватися лише на манекенах, адже носіння їх знищує. Інша справа – відтворений костюм, тобто його точна копія, - пояснює ініціатор Дня традиційного костюма, голова ГО «Центр дослідження і відродження Волині» Володимир ДЗЬОБАК.Відтак, гості свята побачили автентичні вишиті сорочки, намітки, плахти та очіпки, які носили українці у 19-20 столітті, а також взуття та старовинні волинські дукачі. Усе це можна було побачити як під час виставки у фойє Міського будинку культури, так і під час дефіле, де професійні моделі разом з дітками – маленькими вихованцями Школи «ARTmodels» та їх батьками презентували на сцені той чи інший стрій під детальний опис кожного з елементів костюма.Розповідали про них етнографи, приватні колекціонери з Києва Володимир Щибря та Ігор Перевертнюк.- Головна мета свята – це глибше знайомство і пізнання, популяризація і збереження українських традицій. Центр дослідження і відродження Волині займається глибоким вивченням та реконструкцією традиційних українських костюмів вже понад 8 років. За цей час ми назбирали багато зразків, тому ініціювали таке свято, аби мати змогу поділитися з людьми нашими розробками і показати, які строї носили наші предки. Ідея свята полягає в тому, щоб донести людям значущість цього костюма – від народження до похилого віку. На сьогоднішній день у нашій колекції вже понад 50 відроджених автентичних костюмів. На перший погляд може здатися, що це не так і багато, але насправді за кожним з цих костюмів стоїть надзвичайно клопітка і довга праця, адже щоб виготовити один такий костюм, треба було перевернути архіви і фонди музеїв, дослідити їх, а потім вже відродити. Для того, щоб зробити такий новий костюм, ми повністю спочатку відроджуємо автентику, а потім робимо його точну копію. І ми продовжуємо над цим працювати, - пояснила заступник голови ГО «Центр дослідження і відродження Волині» Людмила Хороновська.Крім цього, впродовж дня для відвідувачів проводили різноманітні цікаві майстер-класи народного промислу. Зокрема, навчали виготовлювативзуття, пряжі для тканин із коноплі та кропиви, етно-взуття з текстилю, плести постоли з кори верби, ткати, в’язати, плести речі з соломи та пояси технікою «Спренг», вишивати бісером та різними техніками, робити воскові вінки та прикраси, шити одяг, а також правильно одягати традиційні костюми XVI-XVII століття та пов’язувати головні убори.Також на сцені МБК відвідувачі мали змогу переглянути літературно-музичну композицію під назвою «Доля», де під музичний супровід рівненського тріо «Веремія» актриса Рівненського облмуздрамтеатру Ніна Ніколаєва розповідала історії про традиційні костюми - через призму життя людини від народження і до моменту, коли костюмів в її гардеробі стало так багато, що їх вже можна передавати у спадок від бабусі до онуки.Композиція була прикрашена виступами фольклорно-етнографічного колективу «Криниченька» з с. Велике Вербче Рівненської області, фольклорного колективу «Куточане» з смт Рокитного Рівненської області, народного художнього колективу- ансамблю народного танцю «Дружба» Рівненського Палацу дітей та молоді, мистецького об’єднання «Едельвейс» Рівненського міського палацу культури тощо. Режисером літературно-музичної композиції стала очільниця ГО «Нація талантів», засновниця компанії «ARTmodels» Оксана Ігас.А на завершення свята на сцені виступили хедлайнери музично-святкової програми – музичний гурт з міста Києва «Шпилясті кобзарі».Колектив молодих колоритних та завзятих бандуристіву стилі «музичний шарж»виконали для рівнян авторські пісні, інструментальні твори, а також cover-версії світових хітів та українських народних пісень у сучасному форматі.Окрім цього, впродовж дня кожен мав змогу сфотографуватися на тематичній і оригінальній фотозоні в українському автентичному стилі. Таким чином, недільний захід став справжнім святом для усіх, хто на нього завітав.До слова, таке ж свято паралельно з містом Рівним пройшло і на Львівщині у місті Стрию, відтак, географія свята розширюється і воно невдовзі стане по-справжньому загальноукраїнським. Організатори очікують, що фестиваль з кожним роком охоплюватиме все більшу територію України, та обіцяють, що вже наступного рокуу святі у Рівному візьмуть участь і гості з-за кордону.Варто зазначити, що День традиційного автентичного костюма відбувається у Рівному за підтримки співорганізаторів: Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Рівненського міськвиконкому, Рівненського міського будинку культури та ГО «Нація талантів».Нагадаємо, що загальноукраїнське свято - День традиційного костюма - зародилося саме у Рівному минулого року у вересні, коли воно відбулося вперше. Тоді захід гучно заявив про себе на всю Україну, привернувши до себе увагу багатьох відомих українців і зірок шоу-бізнесу.Сам День традиційного костюма має на меті відродження традицій виготовлення і культури вжитку автентичного одягу в Україні та, зокрема, на Рівненщині, а також покликаний створити потужну платформу для спілкування музейних працівників, приватних колекціонерів, мистецтвознавців, етнографів, дизайнерів, майстрів декоративно-прикладного мистецтва та фотомитців задля популяризації і відродження автентичного костюма в Україні.Довідково:Український культурний фонд — державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Діяльність фонду, згідно чинного законодавства, спрямовується та координується Міністерством культури України.Центр дослідження і відродження Волині – неурядова некомерційна, неприбуткова громадська організація, заснована у 2010 році. Місія Центру полягає у сприянні духовного і культурного відродження Волині як історичного, етнічного, антропологічного, краєзнавчого тощо феномену, що є складовою частиною України, а також у створенні умов використання етнокультурного потенціалу Волині для її економічного зростання. Діяльність Центру зосереджена на виконанні конкретних проектів і програм, що сприяють духовно-культурному та економічному розвитку Волині.