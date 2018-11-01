Как выбрать шторы для мансардных окон

На первый взгляд - это просто и легко, но как подогнать их к дизайну вашего интерьера по цвету и пропорциям, чтобы скрыть все недостатки помещения и не уменьшить визуальное пространство, помогут практичные советы.
Сегодня мансарда стала модной составляющей загородных коттеджей и многоквартирных домов. Как известно она отличается наличием окон нестандартной формы и высоким уровнем солнечной освещенности. И выбрать самостоятельно дизайн штор мансардных окон для многих становится настоящей проблемой. Оптимальное решение вопроса – изготовить шторы для мансарды под заказ.
Рисунок с поперечными полосками расширяет зрительно вашу комнату, а вертикальный элемент, вытягивает визуальное пространство в длину.
В комнатах с низкими потолками следует подбирать шторы более светлых тонов, изготовленных из легких тканей. Такой эффект “раздвигает” пространство, а вот темные цвета подойдут наоборот для больших комнат, тем самым создавая уютную атмосферу.
Желательно конечно цветовую гамму штор, подбирать под мебель, а не под стеновые покрытия. Легкие, и не тяжелые для глаз пастельные тона можно подогнать под любую обстановку. Только не нужно делать все в цвет мебельных гарнитур и стен, а просто ограничится тоном, различающихся на два, а то и три оттенка светлее, ну или темнее. Просто нужно помнить, что шторы и покрытия стен можно менять чаще, чем постоянное приобретение новой мебели.
Для северных сторон, где солнце редко заглядывает в окно отлично подойдут шторы теплых цветовых оттенков: светло - коричневые, желтые, золотые, оранжевые и бежевые гаммы. Соответственно для солнечных сторон комнат прохладные палитры - сиреневые, голубые, бирюзовые, синие, создающие эффект прохлады и свежести.
Не забывайте ухаживать за тканью ваших штор. Обязательная стирка и обработка позволит избавиться от пыли, грязи и бактерий, скопление которых присутствует в складках ткани. Нет возможности для стирки, то элементарное отпаривание утюгом, тоже произведет санитарный эффект.
Ну и конечно стоит отметить, что покупка штор это увлекательный процесс, а если есть навыки шитья, то это удешевляет их стоимость. С покупкой такого элемента дизайна в сети нужно отнестись с осторожностью, если вы конечно знаете состав предполагаемой ткани, ну или выбирать те сайты, где есть условия возврата. Отличных приобретений и позитивного настроения!