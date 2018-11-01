Эхолот Диппер в Киеве: использование при разных видах рыбной ловли
Считаете, что успех рыболова зависит только от удачи? Забрасывайте эхолокатор и получайте отличный улов. Эхолот Диппер в Киеве пользуется заслуженным успехом. Плавая на поверхности водоема, датчик отправляет на экран смартфона или планшета информацию о глубине, рельефе и структуре дна, температуре воды, а также о местонахождении рыбы и подводных растений. Даже при самой простой береговой рыбалке, вы получаете исчерпывающую информацию о том, где находится рыба.
Правила пользования при береговой рыбалке
Просто закрепите прибор на леске. Пользуясь спиннингом, забросьте эхолот в воду и начинайте медленно подтягивать его к себе. Луч эхолокатора сканирует водоем на всю глубину и передает информацию на дисплей мобильного устройства. Прибор отличается компактными размерами. Его диаметр составляет всего 65 мм, а масса — 100г. Миниатюрное устройство не требует какой-либо особенной удочки и лески. Стандартных снастей вполне достаточно.
Рыбалка с лодки
Для сканирования сонаром с лодки воспользуйтесь специальным гибким креплением. Закрепите прибор с внешней части плавсредства. Находясь в лодке, можно наблюдать за экраном смартфона, где отображаются все собранные данные. Вся информация будет сохранена в памяти гаджете для дальнейшего использования. Различные глубины отмечены разным цветом. Самые глубокие участки нанесены оттенками синего, отмели — оранжевым. Перед сканированием настройте прибор на режим «лодка».
Подледная рыбалка
Эхолот Диппер защищен от низких температур. Поэтому, с наступлением зимних холодов, — самое время испытать прибор на зимней рыбалке. Использовать миниатюрное легковесное устройство в лунке гораздо удобнее, чем большой проводной прибор. При необходимости, размер карты на смартфоне можно регулировать, просто растянув ее по дисплею.
Воспользоваться эхолокатором просто. Пробурите лунку и опустите в нее устройство, прикрепленное к леске (это нужно, если подледное течение сильное. На ваш смартфон начнет поступать информация.
Функция метки лунок позволяет сохранять их местоположение на карте. Информация, связанная со сканированием каждой из лунок, также сохраняется в памяти мобильного устройства. Сохраняется подробный отчет об улове в каждой из прорубей. Полученные сведения можно использовать при рыбалке на этом водоеме в другое время.
Компания Optimys предлагает разнообразные товары для отдыха на воде, в том числе и эхолоты. Купив этот прибор, вы повышаете вероятность удачной рыбалки.