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На відновлення екології краю суб‘єкти господарювання Рівненщини сплатили майже 19 мільйонів гривень

Рівненська область 20-лис, 09:259 prov 0 0
За десять місяців 2018 року платники податків Рівненщини перерахували до бюджету 18,9 млн. грн. екологічного податку. З цієї суми 55 відсотків, або 10,4 млн. грн. було зараховано до спеціального фонду місцевих бюджетів. Решта 8,5 млн. грн. – до загального фонду Державного бюджету України.
На сьогодні у територіальних органах фіскальної служби регіону зареєстровано понад три тисячі юридичних та фізичних осіб - платників екологічного податку, котрі здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, розміщують відходи у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах.
«Екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист оточуючого середовища, мінімізацію негативного впливу на нього господарської діяльності та раціональне використання природних ресурсів. Саме тому закликаємо платників екологічного податку вчасно та в повному обсязі забезпечувати сплату податку», - зазначив начальник ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев.
ГУ ДФС У Рівненській області.
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