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5 років проведе у місцях позбавлення волі житель с. Кідри, який вчинив стрілянину і поранив людей

Рівненська область, Кримінал 20-лис, 09:299 prov 0 0
Погодившись із позицією Володимирецького відділу місцевої прокуратури, суд визнав достатніми зібрані досудовим розслідуванням докази для винесення обвинувального вироку стосовно 20-річного жителя с.Кідри Володимирецького району, який вчинив кримінальні правопорушення, що передбачені ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст.121 КК України (тобто вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї, а також спричинення тяжких тілесних ушкоджень).
Ця подія трапилася у червні 2017 року в с. Каноничі Володимирецького району та набула суспільного резонансу через конфлікт жителів двох сіл.
Доведено, що чоловік, будучи пасажиром мотоцикла, який рухався, грубо порушуючи громадський порядок з хуліганських мотивів, здійснив два постріли із мисливської рушниці по автомобілю, що їхав позаду. Внаслідок стрілянини 2 пасажири автомобіля (жителі с.Каноничі) отримали тілесні ушкодження у вигляді вогнепальних поранень, а транспортний засіб отримав механічні пошкодження.
Вироком Володимирецького районного суду від 08.11.2018 чоловіка визнано винним у вчиненні зухвалих тяжких злочинів та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.
За матеріалами Сарненської місцевої прокуратури
Рівненської області.
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