Виды и основные отличия между протезами рук

Если человек пережил ампутацию конечностей, это серьезно влияет на его дальнейшую жизнь. Если раньше определенные виды деятельности казались естественными, сейчас они требуют новых усилий, навыков. Чтобы быстрее адаптироваться к существующим реалиям, нужно заказать протез. Пациент обращается в центр протезирования, где покупает подходящую модель.
Различают такие виды протезов:
косметические;
рабочие;
механические;
биоэлектрические.
Косметические изделия
Косметические протезы рук представляют собой пассивные изделия, которые нужны только, чтобы восстановить внешний вид. Чаще всего такую продукцию производят из силикона, а ногти из акрила. Они нуждаются в скрупулезном уходе. Оболочку нужно менять каждые полгода в результате физического износа. Современные оболочки протезов делают в тон кожи пациента, прорабатываются самые мелкие подробности.
Рабочий протез
Рабочий протез нужен, чтобы решить специализированную задачу. Часто такие устройства оснащают приемником, который удерживает рабочие насадки. Этот протез дает возможность активно пользоваться молотком, зубилом, ножницами или другими изделиями. В продаже можно встретить протезы с особыми насадками, дающими возможность осуществлять бытовые работы. Например, пациент сможет держать ложку или утюг, печатать, шить и рисовать.
В последнее время такие протезы активно заменяют тяговыми и бионическими. Их функции дают возможность производить главные задачи по хозяйству. Если есть особые потребности, пациент может заказать несколько типов протезов после консультации с врачом.
Механика
Механический протез контролируется самим пациентом. При этом в ходе эксплуатации не применяется какая-либо электроника. Такой механизм хорош тем, что человек сам может держать под контролем усилие. Он чувствует сопротивление, скорость и силу сжатия. Устройство хорошо тем, что оно просто управляется и обслуживается. Его можно устанавливать с раннего возраста. Протез прост в управлении. Его ставят даже детям и подросткам для тренировки мышц плеча и предплечья. Впоследствии можно их успешно заменить биоэлектрическими протезами.
Бионические протезы
Бионические или биоэлектрические протезы – это устройства с наружным источником энергии. Электромагнитные датчики считывают сокращения мышц и подают соответствующие сигналы. За счет этого происходит управление биоэлектрическим устройством. Изменение электрического потенциала отслеживают миодатчики, которые встроены в культеприемную гильзу. В современных протезах применяется два миодатчика. Они оценивают активность двух самых крупных мышечных групп. Чтобы выбрать конкретный жест, посылается несколько повторяющихся команд протезу. Это дает возможность переключить режимы методом перебора.
Стоит отметить, что цена протеза руки зависит от конкретного вида протеза, который выберет пациент вместе с лечащим врачом. Также на стоимость влияет высота изделия, функциональность и уровень ампутации.