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Братовбивцю засуджено до 7 років позбавлення волі

Рівненська область 20-лис, 17:429 prov 99 0
Прокурорами Володимирецького відділу місцевої прокуратури підтримувалося публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 50-річного жителя одного із сіл Володимирецького району, який вчинив умисне вбивство рідного брата.
Так доведено, що у березні 2018 року чоловік в будинку за місцем свого проживання, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час суперечки, що виникла на побутовому ґрунті, кухонним ножем спричинив своєму братові два удари в область грудей. Від отриманих травм той помер на місці події.
Протиправні дії обвинуваченого органом досудового розслідування кваліфіковано як умисне вбивство, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.115 КК України.
Розгляд обвинувального акта здійснювався Володимирецьким районним судом у відкритому судовому засіданні.
З врахуванням позиції прокурора-обвинувача 9 листопада 2018 року судом винесено вирок, яким чоловіка визнано винним у вчиненні особливо тяжкого злочину і призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 7 років.
Набрання вироком законної сили засуджений чекатиме під вартою.
За матеріалами Сарненської місцевої прокуратури
Рівненської області.
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