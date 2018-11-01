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У Березному запрацював інклюзивно-ресурсний центр

Рівненська область 20-лис, 17:449 prov 97 0
На Рівненщині це уже 6-й такий заклад. Його організували на базі місцевого пришкільного інтернату.
У Березному запрацював інклюзивно-ресурсний центр

Як розповіла директор центру Тетяна Шнайдер, тут допомагатимуть розвиватися, адаптуватися та соціалізуватися діткам від 2 до 18 років. На площі майже 100 квадратів облаштували 5 кабінетів для занять з логопедом, сурдопедагогом, олігофренопедагогом, вчителем лікувальної фізкультури та психологом.
Заклад забезпечений комп’ютерною технікою, дитячими меблями, дидактичними та наочними матеріалами.У кабінеті ЛФК є шведська стінка, велотренажер, бігова і тактильна доріжка, масажний стіл та утяжувачі для ніг і рук.
Приміщення оздобили яскравими малюнками.
Батьки подякували керівництву району та області за можливість для своїх дітей бути корисними для суспільства. Адже, щоб отримати послуги фахівця-педагога раніше потрібно було їхати до Рівного.
Найближчимчасом у Березнівському районі заплановано відкриття таких центрів ще у смт Соснове та у селі Білашівка.
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