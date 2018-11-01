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«Сімейні перегони» успішно пройшли в Острозі

Рівненська область 20-лис, 17:479 prov 96 0
Дев’ятий сезон поспіль активні сім’ї Рівненської області змагаються між собою в рамках спортивної гри «Сімейні перегони. Рухова активність». Її організатором є «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради за підтримки Відділення НОК України в Рівненській області. Черговий етап змагань відбувся на базі Острозького НВК «Школа I-III ст.-гімназія». Його учасниками стали сім команд з м. Острог, Острозького і Здолбунівського районів.
«Сімейні перегони» успішно пройшли в Острозі

До складу кожної команди входило по двоє батьків та двоє їхніх дітей, котрим на момент змагань ще не виповнилося 15 років. Програма складалася з інтелектуального конкурсу та спортивних естафет, під час яких кожному учаснику доводилося на швидкість пройти встановлену дистанцію, використовуючи спеціальний інвентар. Перемогу у кожному завданні здобувала та сім’я, яка сумарно витратила найменше часу.
У перервах між змаганнями учасників та глядачів розважали номерами з художньої гімнастики, сучасними танцями та вокальними виступами.
Після підрахунку результатів трійка переможців виглядала так:

1 місце – команда сімей Клепач\Синчура – Здолбунівський район,

2 місце – команда сім’ї Пушка – Острозький район,

3 місце – команда сім’ї Сорока – м. Острог.

Окрім нагород і призів, переможці здобули право виступити в суперфіналі, який відбудеться наступного року. А ті команди, яким цього разу пощастило менше, спробують поборотися за перемогу під час наступних турів.
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