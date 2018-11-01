У Рівному Мандрівний кінофестиваль Docudays UA розпочався з «Вихідного»

Фільми про війну і життя після неї, про дитинство і дорослість, про дім, що знаходиться у «сірій зоні», про підлітків, які виражають свої надії і страхи через вуличний танець, про чоловіка, який працює двірником і шукає собі жінку, про фермера з Кенії, що знімає на камеру життя своєї сім’ї, свого села, а також впливу зміни клімату... Всі ці стрічки об’єднує 15-ий Мандрівний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA. 20 листопада він стартував у Рівному.Мандрівний Docudays UА є традиційним продовженням Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UА, який щороку відбувається в Києві навесні. А вже з жовтня найкращі фільми фестивалю можуть переглядати мешканці 22 областей України, в тому числі Рівненської.«Цьогоріч наша область приймає фестиваль вшосте. Кожного разу він має певну головну тему, яка й об’єднує фільми. Цього року – це «Рівні рівності». Тема присвячена суспільним викликам, пов’язаним з поняттям рівності, - пояснює Святослав Дубов, заступник директора РОГО «Комітет виборців України», що є регіональним координатором фестивалю. - Мешканці Рівненщини матимуть змогу переглянути 7 кінострічок з фестивальної програми. Покази триватимуть із 20 листопада по 12 грудня. За цей час ми плануємо провести не менше 15 показів фільмів у навчальних закладах (школах, ліцеях, коледжах, університетах), бібліотеках, креативних просторах».Вже традиційним партнером у проведенні Docudays UА є Головне територіальне управління юстиції в Рівненській області, яке також долучиться до фестивальних заходів.«Захист прав і забезпечення рівних можливостей для громадян – один з основоположних принципів роботи органів юстиції. І ми прагнемо, щоб якомога більше людей знали про свої права, вміли ними користуватися і знали, як їх захистити в повсякденному житті. На це й спрямований правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», мета якого спільна з фестивалем Docudays UA. Ми повинні забезпечувати рівні права і можливості, пропагувати в роботі державних органів підхід, заснований на правах людини. Ми захищаємо права дітей, виступаємо на захист прав національних меншин, ветеранів війни та вимушених переселенців, - коментує Оксана Сальчук, начальник Головного територіального управління юстиції в Рівненській області. - Кінофестиваль Docudays UA є одним з ефективних майданчиків інформування людей про їхні права, збільшення правової обізнаності та громадянської свідомості мешканців області. Тому ми завжди раді підтримувати та долучатися до таких проектів».Крім кінопоказів, цього року, в рамках фестивалю, проведуть дебатний турнір на тему «Рівні рівності». За підсумками змагання його переможці отримають цінні винагороди.«Цей дебатний турнір ми проводитимемо на основі одного з фестивальних фільмів. Для нас це новий формат. Цим він ще більш цікавий. Я рада, що ми розширюємо наші горизонти, - каже Оксана Конончук, голова Рівненського осередку Федерації дебатів України. - Приємно також, що цей турнір вже зацікавив не лише рівнян, а й представників інших міст: Луцька, Львова, Вінниці».А першим фестивальним фільмом, який побачили в Рівному, стала стрічка «Вихідний». У ньому йдеться про події в південному українському місті, де люди вийшли відзначити важливе державне свято. Старі та нові символи, пошук ідентичності та можливість порозуміння між людьми, які, хоч і живуть на сусідніх вулицях, проте стають все далі й далі одне від одного... «Вихідний» – це портрет міста і, водночас, людей, які в ньому живуть.Цей фільм для нашого міста особливий ще й тим, що здобув перше місце в одній із номінацій на ІІІ-му Рівненському міжнародному кінофестивалі «Місто Мрії» у вересні.Партнерами фестивалю є Рівненська обласна бібліотека для молоді, Головне територіальне управління юстиції в Рівненській області, Рівненський осередок Федерації дебатів України, Платформа взаємодій «Простір», ГО «Екоклуб», Регіональний координатор із зв’язків з громадськістю Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA проходить за підтримки Посольства Швеції в Україні, Посольства США в Україні та програми Culture Bridges, що фінансується Європейським Союзом та здійснюється Британською Радою в Україні в партнерстві з EUNIC – Мережею національних інститутів культури Європейського Союзу.Інформаційний відділ РОГО КВУДовідковоМета Мандрівного фестивалю: сприяти популяризації й розвитку документального кіно та підвищенню рівня дотримання прав людини в Україні.Місія Мандрівного фестивалю: ми створюємо можливості для кожної людини в Україні дивитися найталановитіше та найактуальніше документальне кіно з усього світу. Таким способом сприяємо розвитку критичного мислення, формуванню активної громадянської позиції та ставленню до людської гідності як до найвищої цінності. Реалізуючи нашу місію, також сприяємо популяризації й розвитку документального кіно та підвищенню рівня дотримання прав людини в Україні.Фестиваль – неполітичний і некомерційний.Організатори: Українська Гельсінська спілка з прав людини; Громадська організація «Південь»; Благодійна організація «Фонд милосердя та здоров’я»; ГО «Центр сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв».Партнери: Державне агентство України з питань кіно, Міжнародна мережа кінофестивалів з прав людини, Кампанія проти дискримінації.Партнерами фестивалю в областях України є 49 провідних молодіжних, громадських і правозахисних організацій та 186 кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA. Детальніше з програмою регіональних показів можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Мандрівного фестивалю Docudays UA – www.traveling.docudays.ua.