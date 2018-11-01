Как выбрать спутниковый ресивер

Спутниковое телевидение стало неотъемлемой частью нашей жизни. Все меньше людей смотрит обычное телевидение, которое работает от старой антенны и передает всего несколько каналов. Как минимум десять лет в нашей стране люди активно пользуются именно спутниковым телевидением, принцип работы которого аналогичен с названием. В целом телевизионный сигнал передается к зрителям благодаря искусственному спутнику Земли, который располагается прямо над экватором на орбите. Отсюда всплывает и название качественного цифрового телевидения. С каждым годом производители придумывают и активно используют все больше различных технологий для того, чтобы повысить качество картинки, которая передается на экран, увеличить выбор телеканалов и всячески угодить потенциальным зрителям, добавляя удобные функции цифрового ТВ.
Где приобрести необходимое оборудование
Для того чтобы получать высококачественное изображение, прекрасно слышать все звуки, просматривать телевизионные передачи в формате HDTV и 3D, получать пользовательские и эксклюзивные пакеты бесплатных каналов, использовать полный функционал, необходимо приобрести качественное оборудование. Именно от спутникового оборудования зависит то, каким будет качество видео и звука. Многие жители нашей страны пользуются услугами Satmarket. В интернет-магазине можно найти все необходимые модули и комплекты как отечественных, так и мировых производителей.
Как правильно выбрать спутниковый ресивер
При помощи спутникового ресивера телевизионный сигнал, который подает спутник, преобразовывается в специальный формат. Его может преобразовать любой современный телевизор. Сейчас производители предлагают разнообразные модели ресивера, но в основном они делятся на два вида:
телевизионная приставка;
приставка, встроенная в телевизор.
Раньше дешевые спутниковые тюнеры обладали минимумом функций, в то время как дорогостоящие ресиверы характеризовались дополнительными возможностями, но не были доступны для всех. Сейчас даже недорогие модели наделены функциями, которые ранее были только в марках премиум-класса. Они надежные и качественные, но важно сделать правильный выбор, чтобы оборудование полностью подходило под сам телевизор.
При выборе тюнера необходимо обращать внимание на:
корпус;
кароприемник;
Ethernet-порт;
интерфейсные разъемы;
операционную систему;
цифровой дисплей;
выносной инфракрасный датчик;
возможность дистанционного управления;
процессор;
дополнительные возможности;
предусмотренное подключение к интернету;
распознавание USB-флешки и Wi-Fi адаптера.
Выбирая спутниковый ресивер, кроме технических характеристик, рекомендуется обращать внимание на то, известен ли производитель на рынке. К примеру, очень активно используется продукция бренда Openbox, который за все свое существование успел завоевать признание и авторитет среди пользователей качественного спутникового ТВ.