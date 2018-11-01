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Рівне:

Не сплатили податків на більше ніж 7 мільйонів гривень

Рівненська область 22-лис, 11:469 prov 54 0
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області викрили місцеву торгову компанію, яка ухилилася від сплати податків в особливо великих розмірах.
Не сплатили податків на більше ніж 7 мільйонів гривень

В рамках проведення операції «Мережа» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено службових осіб однієї з торгових компаній м. Рівне, які ухилялися від сплати податків шляхом неповного відображення в документах податкового та бухгалтерського обліку обсягів доходу вказаної компанії під час реалізації товарів через мережу склад-маркетів.
Для цього використовували підконтрольних фізичних осіб-підприємців, на ім’я яких документально оформляли продаж товарів, замовлених реальними покупцями. Таким чином фігуранти ухилилися від сплати більше 7 млн. грн. податків.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях компанії – фігуранта та в офісних і складських приміщеннях вказаної мережі склад-маркетів, вилучено чорнові записи, які свідчать про здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності, банківські картки, ключі до банківських рахунків, готівку в національній та іноземній валюті на суму понад 3,1 млн. грн., а також техніку та електронні носії інформації.
Триває слідство.
ГУ ДФС у Рівненській област .
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