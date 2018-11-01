Типография в Киеве: как сделать заказ, какие услуги предоставляет компания

Наверное, нет ни одного человека, который бы не пользовался услугами типографии. Причем это касается как физических лиц, так и организаций, фирм, компаний и т.д. У хорошей типографии в Киеве в обязательном порядке есть комплекс определенных услуг, которые специалисты могут предложить своим клиентам. Причем спектр таких услуг просто огромнейший. Типография «Принт-Центр» относится именно к таким компаниям, которые предоставляют полноценное сопровождение полного цикла любого заказа. Она гарантирует высокое качество продукции, оперативность выполнения работы и соблюдение всех пожеланий и требований клиента.
Как сделать заказ
Главной целью компании является создание для каждого клиента такой полиграфической продукции, которая полностью соответствует целям, задачам и направлениям деятельности для реализации любых бизнес-задач. Для того чтобы заказ был выполнен грамотно и правильно, в компании работают высококвалифицированные специалисты. Они помогут каждому клиенту:
определиться с полиграфической продукцией, которая подойдет именно для целей вашего бизнес-проекта, так как существует множество путей решения вопроса. Простые – печать листовок, флайеров и т.д. в черно-белых тонах. Сложные – печать любой полиграфической продукции в дизайнерских, имиджевых полноцветных вариантах;
определиться с видом печати;
выбрать дизайн и цветовую гамму;
выбрать формат и размер;
выбрать материал и его плотность;
определиться с тем, необходима ли ламинация или другие виды обработки полиграфической продукции для увеличения эксплуатационного срока и т.д.
После того, как все аспекты будут решены и рассмотрены, компания в самые короткие сроки приступит к выполнению заказа и предоставит заказчику уже готовую продукцию высокого качества по максимально доступной заранее оговоренной с заказчиком цене.
Предоставляемые услуги
Как было отмечено выше, компания предоставляет полный спектр полиграфических услуг. В них входят:
цифровая печать – цветная и черно-белая;
услуги по сканированию и копированию;
тиражирование – уникальная услуга, позволяющая стилизовать и выделить любую полиграфическую продукцию;
офсетная печать, которая позволяет создавать продукцию высокого качества, прекрасно воспроизводить мелкие детали, идеально передавать полутона и цветовую гамму;
послепечатная обработка – ламинация, переплет, брошюровка, плоттерная порезка;
услуги дипломникам и диссертантам. Это изготовление чертежей и плакатов, твердый переплет, оформление рефератов и записок, создание авторефератов и т.д.;
широкоформатная печать в Киеве – интерьерная, наружная, копировальная;
изготовление малоформатной продукции – визиток, буклетов, плакатов, флайеров, открыток, пригласительных, наклеек;
производство широкоформатной готовой продукции и многое другое.
В завершение хочется сказать, что создавать высококачественную продукцию для каждого клиента позволяют квалифицированные специалисты, современное полиграфическое оборудование и использование исключительно качественных материалов для печати.