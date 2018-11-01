Лимузин на свадьбу: как сэкономить на его прокате

Лимузин – один из самых важных свадебных атрибутов. Вы должны понимать, что слишком дешево удовольствие его аренды стоить не может – рекордно низкие цены обычно предлагают мошенники или владельцы нелегальных автопарков. Всем, кого интересуют недорогие лимузины на свадьбу Харьков приготовил несколько интересных решений. Воспользуйтесь изложенными далее советами – и вы подберете красивое транспортное средство, не создав чрезмерных нагрузок на бюджет.
Старые и новые модели – есть ли разница
В прокатных компаниях можно найти автомобили 1997, 2002 и других годов выпуска. Логично предполагать, что чем новее транспортное средство, тем в более хорошем состоянии оно находится. Так это или нет, можно понять только при осмотре – если лимузин эксплуатировался очень интенсивно, игнорировались требования по его ТО, то новое транспортное средство может выглядеть хуже «старичка». При этом прокат старых авто обычно стоит дешевле – пользуйтесь данным знанием и ищите соответствующие предложения.
Скидки: опасные и не очень
Каждый хочет продать подороже, а купить – подешевле. Если прокатные компании простаивают, они могут начинать делать интересные акции, по которым желающих будет достаточно. Прежде чем соглашаться на столь выгодные условия, наведите справку на компанию – важна уверенность в том, что поставщик услуги строго соблюдает условия договора и не подведет вас. Некоторые компании сегодня сдают лимузины подешевле, потом появляются покупатели поинтереснее – и они просто отказывают первым. Да, таковы законы рынка, но узнать о том, что авто не будет накануне свадьбы, неприятно.
Читайте описания
В объявлении об аренде автомобиля должны точно указываться его параметры – габариты, число мест, год выпуска и так далее. Если вместо цифр вы видите эпитеты вроде «лучший», «длинный», вместительный, перед вами или мошенник, или посредник. Мошенники опасны стремлением брать предоплату и пропадать, а посредники – отсутствием гарантий, длинной цепочкой участников, дополнительными наценками. Сотрудничать с автопарками напрямую удобнее и выгоднее.
Подводные камни экономии
Заказать лимузин или внедорожник на свадьбу, не заплатив лишнего, можно только:обращаясь в автопарки напрямую;
выбирая бюджетные модели;
бронируя неперспективные дни недели и даты.
За копейки вы транспортное средство не получите, но ценник снизите. Подозрительно низкие цены обычно связаны с соответствующим качеством предоставления услуги – автомобиля в последний момент может не оказаться, потребуется внушительная предоплата, вместо премиальной модели вы получите дешевую. Преподнесено это будет красиво – якобы перед нужной датой забронированное транспортное средство сломается, замену сделают, но неравнозначную. В итоге вы потратите столько, сколько и потратили бы за данную категорию, но настроение будет испорчено.
Обращайтесь в проверенные прокатные компании – это лучший способ получить нужный автомобиль по разумной цене и без лишних сюрпризов.