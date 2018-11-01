Насколько доступны кредиты современной молодежи и нужны ли они?

Давайте сначала разберем, что такое кредит. Кредит - это сделка между заемщиком и организацией, в основе которой кредитор предоставляет заемщику денежные средства на определенных условиях.
Существует несколько видов кредита:
• Ипотечный кредит – приобретение недвижимости под залог имущества, как правило, это долгосрочное сотрудничество. Вы проживаете в квартире, купленной на заемные деньги, но банк в случае неуплаты может ее продать;
• Потребительский кредит – заемщик берет займ на приобретение какого-либо товара или услуг;
• Автокредит – кредит выдается на приобретение нового или старого автомобиля. Отличается от потребительского большей суммой кредита и сроком. Пока кредит не выплачен, автомобиль находиться в залоге у банка;
• Кредитная карта CreditUP – это карта, на которой он лайн на сайте creditup.com.ua/uk установлевается определенный лимит средств. Удобное средство оплаты покупки в торговых точках, когда собственных средств не хватает.
Кредитами пользуются давно и на расширение бизнеса и для частных нужд. Нужно ли кредитование современной молодежи? В нынешних условиях очень сложно получить кредит, если ты еще учишься в институте или только окончил его. У тебя нет опыта работы, стабильного заработка и кредитной истории. Все это становиться препятствием для получения займа у банка.
Но что делать молодежи, если современный мир так и манит новым айфоном, красивой одеждой, заграничными песчаными пляжами. Динамично развивающий мир требует идти с ним в ногу и банки тоже стремятся помочь молодому поколению.
1. Молодежная кредитная карта. Эта карта специально адаптирована на современную молодежь, ее желания и потребности. Карта выдается лицам достигшим 18 лет, но не старше 30 лет. Широкий спектр карты позволяет воспользоваться заемными средствами по всему миру, где находиться логотип платежной системы Visa или MasterCard, а так же позволяет совершать покупки в сети интернет.
2. Государством создана программа по ипотеке для молодых семей. Основная задача этой программы – помощь молодым семьям в приобретение своего жилья, что в наше время немаловажно. Из регионального бюджета выделяются субсидии, которые покрывают до 35% от стоимости квартиры.
Выйдя из института, современная молодежь не брошена на произвол судьбы. Бизнес, расширяясь за счет кредитования, предоставляет рабочие места, новые специальности. Банки подстраиваются под актуальные запросы современных людей. И уже не так недостижима, кажется собственная квартира и автомобиль.