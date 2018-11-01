Как заказать и получить кредитную карту в интернете?

Если срочно требуются деньги, их можно занять у родственников или знакомых. Если такой возможности нет, то можно оформить кредит. Однако потребуется определенное время для похода в отделение банка. Не стоит сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что определенное количество времени будет затрачено на ожидание в очередях.
Но существует более простой вариант - CreditUP. Оказывается, деньги можно получить на карту, а заказать ее можно по интернету на сайте creditup.com.ua/uk. Трудно не согласиться с тем, что такой способ является очень удобным для заемщика.
Для того, чтобы это сделать, прежде всего, необходимо в интернете отыскать сайт creditup.com.ua/uk, который предлагает подобные услуги. После этого на нем подается заявка. При этом не следует забывать о том, что, несмотря на то, что кредит будет получен по заявке через интернет, вместе с основной суммой придется возвращать и проценты, поскольку и при таком виде речь идет о таком же кредите, который будет получен в отделении банка.
Преимущества получения карты через интернет
Прежде всего, значительно экономится время на поездку в отделение банка и ожидание в очередях. К тому же, клиент располагает большим временем для более подробного изучения предлагаемых кредитных программ. Заполнив необходимые поля, достаточно нажать кнопку и заявка будет отправлена на рассмотрение. Не требуется никаких звонков. Клиент освобождается и от прямого контакта с работником банка. Если имеется желание, то карта будет доставлена курьером прямо на дом.
При таком способе получения карты необходимо будет представить самый минимум документов. К заявлению прилагается паспорт в формате ксерокопии. Предварительно можно ознакомиться с рейтингом карт и выбрать для себя наиболее подходящий вариант.
Срочная кредитная карта
При подаче заявления через интернет срок рассмотрения заявки составляет 5-30 минут. Получение срочной карты не сопряжено с необходимостью представления справки о доходах. Разумеется, можно наблюдать значительную экономию времени. Клиент освобождается от дополнительных хлопот. Предварительно решение банка станет известно заемщику из телефонного звонка сотрудника банка либо ему на телефон придет смс-сообщение. После этого, не откладывая, можно карту забрать. Но в этом случае посетить отделение банка все же придется. Хотя можно заказать и такую услугу, при которой карту доставят на дом. На сайте представлена подробная информация, касающаяся получения данного вида карты. Можно узнать о том, в каких банкоматах можно снимать деньги с данной карты, какие при этом существуют комиссии и многое другое, что касается получения кредита на карту.