Ворохта духовная: легенды и храмы Карпатских гор

Высокогорный город Ворохта – интересное место для туриста. Любители и профессионалы горнолыжного спорта устремляются в уникальный комплекс трамплинов. Их покрытие адаптировано для тренировок юных спортсменов и горнолыжников со стажем в любое время года. Поклонникам этномира и исторических загадок тоже есть чем заняться: в Ворохте сохранились уникальные старинные сооружения, а духовная атмосфера пропитана гуцульской народной культурой.
Городок небольшой, около четырех тысяч жителей, но туристическая инфраструктура развита, проблем найти жильё не будет, заглянув на https://planetofhotels.com/ukraina/vorohta. Приютившись у Яблоницкого перевала, Ворохта осталась в сторонке от главной карпатской автомагистрали, ведущей от Ивано-Франковска к Рахову. Но добраться проблем не будет, и за вполне умеренную цену.
Экскурс в историю
Уютная Ворохта расположилась на высоте порядка 880 метров над уровнем моря. Есть легенда, раскрывающая название: якобы так звали беглого солдата, который нашёл здесь пристанище и проявил себя мудрым, добрым и трудолюбивым горожанином. Местные люди решили увековечить память в имени своего города.
Первое официальное упоминание о Ворохте нашли в источниках 17 века. Но знаковым для городка стал год 1884, когда построили железную дорогу. И сейчас путешественники любуются, как рельсы удерживают собой акведуки из камня, переброшенные через ущелья. Конструкция имеет арочную архитектуру, производит величавое впечатление.
Ворохта духовная: уникальные храмы Гуцульщины
Места силы в Ворохте сплошь и рядом – природные и духовные. Сюда устремляются паломники, а после загадочного события осени 2012 года их число заметно увеличилось. Тогда, во время горной грозы, в клен у дороги попала молния, отбила часть дерева и проявила образы Божьей Матери и Христа. Жители Ворохты, заметившие столь чудное явление, стали зажигать у клёна свечи, молиться и добиваться у официальной церкви разрешения на возведение часовни.
От благословенного клёна паломники и туристы устремляются в Церковь Рождества Богородицы, построенную без единого гвоздя. У неё особенная история: построили храм в селе Яблуница приблизительно в 1615 году, а в 1780 переместили в Ворохту. В 1979 году церковь реставрировали, но с полным сохранением первоначальной композиции. Церковь действующая, вход открыт всем желающим полюбоваться старинной росписью стен, проникнуться духом времени. При храме есть и музей, приютившийся в колокольне. Туристам на заметку: в городе 2 церкви с таким названием. Второй храм Рождества Богородицы возведён в наши дни, но тоже красивый и достоин того, чтобы в него заглянули.