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Рівненські ревізори з початку року забезпечили відшкодування втрат фінансових та матеріальних ресурсів майже на 15 млн грн

Рівненська область 27-лис, 14:139 prov 52 0
Упродовж січня–жовтня 2018 року Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області забезпечили відшкодування втрат фінансових та матеріальних ресурсів на 14,9 млн грн.
До порушників бюджетної дисципліни застосовано 33 заходи впливу щодо зупинення операцій з бюджетними коштами.
За матеріалами контрольних заходів, переданих до правоохоронних органів, розпочато 26 досудових розслідувань. До суду пред’явлено 1 позов щодо відшкодування винними особами втрат фінансових та матеріальних ресурсів. Перед органами прокуратури державні аудитори ініціювали пред’явлення до суду 28 позовів.
За вчинені фінансові порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 122 посадові особи, 22 – до дисциплінарної та матеріальної.
Загалом з початку року спеціалісти Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області провели 34 контрольних заходи і виявили фінансових порушень, що призвели до втрат, на понад 30 млн грн.
Прес-служба
Управління Західного офісу Держаудитслужби
в Рівненській області.

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