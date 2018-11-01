Правила дезинфекции инструментов в салоне красоты

Вы знали, что независимо от того, насколько тщательно вы докладывайте свой макияж, кисти для макияжа, спонжи и губки для нанесения тонального крема всегда должны быть идеально чистыми, чтобы не нанести на кожу другие микроорганизмы. Бактерии развиваются на поверхности инструментов для макияжа, если они грязные. Вы же понимаете, что если вы не моете посуду, риск отравиться пищей съеденной из грязной тарелки, очень вероятен, также и со спонжами, губками и кисточками для макияжа, другими инструментами.
Пушистые кисточки, с помощью которых вы наносите основу для макияжа, румяна, пудру и тональный крем, является наиболее распространенными носителями бактерий для кожи, которые могут вызывать воспаление, засорение пор и появления прыщей. Существуют специальные средства для их дезинфекции. Например крафт пакеты для стерилизации. Крафт-пакет - это пакет из крафт-бумаги, который предназначен для паровой и воздушной стерилизации, а именно в сухожаровых шкафах и этиленоксидной (газовой) стерилизации.
Есть, конечно, и другие способы, но их цена высока, и в них содержатся потенциально опасные ингредиенты для кожи, они также могут вызывать аллергию.
Эфективным способом способом считают и средство для дезинфекции экспресс 2000.
Многие, рискую ищут иные способы. Они чситают, что достаточно лишь, небольшое количество жидкого мыла, салфетки, теплой воды и подходящий контейнер, и вот вам универсальное средство ухода за кистями и спонжами для макияжа.
Пошаговое руководство:
1. Без разницы, что вы возьмете спонж, кисточку или губку поддержите ее в течение примерно 1 минуты, под проточной горячей водой, пока она не поглотит достаточное количество воды и хорошо не очистится от декоративной косметики.
2. Нанесите жидкое мыло или детский шампунь на кисть или спонж.
3. Потрите губка или кисточку на ладони, примерно 45 секунд. Это идеально поможет удалить все бактерии и грязь, которые скопились глубоко в инструментах для макияжа.
4. Промойте губку под горячей проточной водой. Если вы видите, что какое-то количество декоративной косметики осталось на ворсе или губке, можно погрузить инструмент в контейнер, наполненный водой. Когда вы убедитесь, что косметический продукт исчез, слейте воду и заново промойте инструмент.
5. После того, как кисти или губки будут хорошо промыты, положите их на чистые салфетки или бумажные полотенца и оставьте на несколько часов.
Как стерилизовать инструменты для макияжа в микроволновой печи?
Если ваши кисточки или спонж довольно грязные, и вам некогда сейчас их мыть и ждать пока инструмент высохнет, а вы хотите использовать их прямо сейчас, для этого можно использовать стерилизацию в микроволновой печи. Даже если ваши кисти чистые, и вы регулярно ухаживайте за ними, желательно, по крайней мере, хотя бы один раз в месяц стерилизовать все инструменты для макияжа в микроволновой печи, это помогает уничтожить бактерии.
Итак, возьмите подходящую миску или контейнер, наполнить ее водой и положить инструменты. Добавьте туда жидкое мыло. Затем поставьте контейнер примерно на полминуты в микроволновку. После того, как вынете контейнер, дайте ей остыть и только потом доставайте инструменты для макияжа.
Помните, однако, всегда необходимо следить за сроком годности своей декоративной косметики иногда менять кисточки, спонжи и губки, которыми пользуетесь ежедневно.