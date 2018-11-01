За використання лісових ресурсів Рівненщини бюджет отримав понад 66 мільйонів гривень

Рівненська область 27-лис, 14:389 prov 49 0

За 10 місяців 2018 року лісокористувачі Рівненської області сплатили до бюджетів усіх рівнів 66,7 млн. грн. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, у тому числі 47,8 млн. грн. надійшло до місцевих бюджетів, відповідно до державної скарбниці сплачено 18,9 млн. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження рентної плати за використання лісових ресурсів зросли на 37 % або на 17,9 млн. грн.

Найбільші суми сплачено лісокористувачами Сарненського району 13,8 млн.грн., Костопільського – 11,2 млн.грн. та Рокитнівського району 8,2 млн.грн.

Місцевим бюджетам базового рівня належать надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за деревину, заготовлену під час проведення заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей, з розчищення лісових ділянок у зв’язку з будівництвом інженерних комунікацій, надходження за заготівлю другорядних лісових матеріалів, побічні лісові користування та використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних та інших цілей.

До обласного бюджету зараховується 50 відсотків надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за деревину, заготовлену в порядку рубок головного користування.

ГУ ДФС у Рівненській області.