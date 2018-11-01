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Детские квест комнаты набирают популярность

Бомба 28-лис, 12:139 prov 67 0
Квест комнаты для детей в Харькове набирают популярность. Это совершенно новый формат развлечений, который соединяет интересное и полезное для подрастающего поколения. Многие родители (впрочем, как и дети) уже успели оценить квест комнаты и взять на заметку многое из того, что предлагают организаторы.

В чем секрет известности?
Тематическая квест комната представляет собой комплекс заданий, которые необходимо решить, чтобы достичь глобальной цели, как правило, выйти из комнаты. За прохождением детей обычно следят организаторы, а также родители на больших экранах через камеры наблюдения. Перед началом игры маленькие участники разделяются на команды, им объясняют правила, то, как можно себя вести, и как нельзя. После этого начинается прохождение квеста. Темы комнат отличаются, но, в целом, они заточены на то, чтобы ребенок получил свою дозу позитива и интереса. По завершении прохождения маленьких любителей приключений ждет сладкий стол, где можно поделиться впечатлениями, пообщаться.
Родители могут понаблюдать за тем, как ведут себя дети, как они справляются с заданиями. В свою очередь для детей это возможность развить:
смекалку;
воображение;
логику;
фантазию.
Квест комната сочетает в себе классическое развлечение и пользу для ребенка. В веселой непринужденной атмосфере маленький участник узнает что-то новое об окружающем его мире. Это поможет ему сориентироваться, что в данный момент времени интересно, что нравится, что приносит удовольствие. Квест комната научит ребенка общаться с другими без напряжения, решать вопросы в команде.
Квест комната, по сути, представляет собой мероприятие, где есть все для гармоничного развития ребенка. Это и шоу, и интеллектуальные задания, и общение, и дружба, и знания, и непринужденная атмосфера, и сладкие угощения. В общую канву можно добавить дополнительные бонусы, например, пригласить фотографа или аниматора, а лучше и того, и другого. Аниматор будет работать с детьми, а фотограф запечатлеет самые яркие и необычные кадры, которые продлят послевкусие после прохождения квеста. Это действительно новый формат развлечений, позволяющий по-новому посмотреть на стандартное празднование или свободное времяпровождение. Не стоит больше переживать о том, какой праздник создать ребенку. Квест комната дает возможность расслабиться и просто наблюдать, как и играют и познают мир дети.
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