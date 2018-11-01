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Константинополь розпустив Архієпископство РПЦ в Західній Європі

Україна і світ 28-лис, 14:229 prov 51 0
Священний Синод Вселенського Патріархату вирішив розпустити Архієпископство РПЦ в Західній Європі, скасувавши Патріарший Томос 1999 року.
Про це, посилаючись на джерела, повідомляє Оrthodoxie.
Константинополь розпустив Архієпископство РПЦ в Західній Європі

"З поінформованих джерел ми дізналися, що Священний Синод Вселенського Патріархату зібрався сьогодні на Фанарі. Вони щойно вирішили розпустити Архієпископство російських православних церков в Західній Європі, скасувавши Патріарший Томос 1999 року. Офіційна заява з подробицями скоро з'явиться!", - сказано в повідомленні.
Раніше архієпископ Харіопольський Іоанн, екзарх православних російських церков у Західній Європі (Константинопольський патріархат) закликав РПЦ скасувати заборону для мирян причащатися в храмах Константинопольського патріархату.
Архієпископ зазначив, що для Архиєпископії православних російських церков, що знаходиться в юрисдикції Константинополя, рішення Московського патріархату розірвати спілкування з Константинополем - "велике страждання".
Як повідомлялося, у Стамбулі 27 листопада розпочалося засідання Священного Синоду Вселенського патріархату, на якому очікується визначення дати проведення об’єднавчого собору в Україні та обговорення тексту томосу.
Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні 11 жовтня цього року.
Тепер у Києві має бути скликано Собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ, а також УПЦ МП, які звернулися до Вселенського Патріарха з проханням про томос.
Собор здійснить церковне об'єднання, утворивши єдину помісну УПЦ, і обере її предстоятеля. Після цього відбудеться отримання предстоятелем єдиної помісної автокефальної УПЦ Томоса як документа (грамоти).
Президент Петро Порошенко та вселенський патріарх Варфоломій 3 листопада підписали у Стамбулі угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.
pravda.com.ua
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