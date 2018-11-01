Как выбрать декоративные подушки

Хэнд мэйд приобрел в последние годы невиданную популярность. С английского это словосочетание переводится как «сделано вручную» и включает очень широкий круг понятий: и кофточка, которую вы связали себе, и сарафанчик, сшитый для дочки, и доска для резки овощей, на которой ваш муж выжег картинку, - в общем, всё, что мы, не будучи профессионалами, делаем своими руками.
Для тех, у кого руки растут откуда надо, собственное жилье представляет собой самый желанный объект приложения своих умений, дизайнерской фантазии и вкуса. Известно, что женщина из ничего может сделать шляпку, салат и трагедию. А еще она буквально из ничего может создать для своего дома такие декоративные вещицы, которых не встретишь и в художественных салонах. Причем каждая такая вещь будет единственной в своем роде и неповторимой.
Способов украсить свое жилище, сделать его еще более уютным и комфортным, существует множество. Вот, например, подушки, которые придутся очень кстати и для тех, кто любит удобно устроиться на диване, и для тех, кто любит поваляться на ковре или паласе прямо на полу. Это, как правило, дети, подростки и молодые члены семьи, а также их друзья.
Даже если вы купили подушки с симпатичными наволочками, смена им не помешает. Купить такие декоративные подушки можно сегодня на veneto.ua/podushki/dekorativnye. В эти работы вложены тепло сердец и мастерство рук. Кроме того, вы сможете наиболее точно подобрать цветовую гамму ткани, чтобы она гармонично вписалась в интерьер.
Ткань должна быть красивой, мягкой и приятной на ощупь. Можно использовать бархатистые ткани, а можно и шелковистые – они особенно хороши жарким летом, даря желанную прохладу. Сшить такие декоративные наволочки на подушки очень просто, с этим справится даже начинающая швея.
Впрочем, наволочки не обязательно шить, их можно и связать. Соберите все небольшие клубки шерсти или смесовых ниток, какие только найдутся в доме. К ниткам только два требования: они должны быть одинаковой толщины и не линять. А дальше вооружайтесь крючком или спицами и вяжите нечто пестрое, фантазийное – будет красиво!
Оформление спальни для девушки
Сколько девушек, столько мнений, предпочтений, желаний и вариантов по оформлению собственной спальни существует на свете. Вот несколько вариантов, на, которые стоит обратить внимание.
Одним из популярных стилей является романтический. На сегодняшний день романтический стиль – это уже сложившееся течение в дизайнерском искусстве Запада, имеющий свои каноны. Так, традиционными цветами считаются пастельная и фруктовая палитры в интерьере, причём приветствуется сочетание белого и яркого. Мебель в основном ажурная – дерево или ковка. Кровать тоже может иметь ажурную спинку, что придаёт конструкции лёгкость и изящество. Ткани в романтической спальне обычно мало – это шторы, наволочки, пледы, декоративные подушки и многое другое. Также характерной чертой стиля является скромность – никакой перегруженности, никаких фривольностей с дорогими аксессуарами, альковами и ламбрекенами.
Для занятых девушек подойдёт современный стиль оформления спальни, который позволяет использование любых материалов и цветов. Помимо прагматизма, здесь присутствует и некоторая декоративность – так, хозяйка спальни может придать ей индивидуальность при помощи нестандартных инженерных решений, ярких цветов и экспериментами по оформлению стен. В спальне современного стиля можно разместить большое количество вещей, не забивая ими комнату.
Тёмная спальня станет отличным вариантом для тех, кому не очень привлекают светлые пастельные тона. Нет, это не значит, что надо моментально красить комнату в чёрный (хотя, кого-то привлекает и такой вариант). Тёмный тон спальни можно разбавить яркими пятнами, например, подушками, ковром, картинами – главное, чтобы цвета не были слишком агрессивны по отношению друг к другу и не создавали диссонанс.