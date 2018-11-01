Как вернуть к жизни старое добротное кресло?
Любимое кресло быстро теряет свой привлекательный вид. Причина очевидна — интенсивная эксплуатация. Если мебель расшатана, и из неё, как говорится, щепки летят, то выбросить не жалко. Когда конструкция прочная и устойчивая, но обивочная ткань облезла и истёрлась, такое кресло выкидывать жалко. Что же делать? А давайте попробуем вернуть старую мебель к новой жизни.
Реставрация кресла: поэтапно
Чтобы воскресить мебель, прислушайтесь к советам.
Оцените фронт работ, которые необходимо сделать. Для этого снимите обивку.
Если «внутренности» пришли в негодность, удалите их, оставив пружины и деревянную часть.
Обратите внимание! Обивку и внутренние части удаляйте аккуратно. Из них получится шаблон для выкройки нового чехла и других элементов.
Купите поролон нужного размера на спинку и сиденье. На сидушку лучше приобрести материал, толщина которого 7-8 мм; на спинку — не более 2 мм. Не забудьте взять ватин.
Вырежьте с поролона фигуры на спинку и сиденье. Если нужно подогнать к нужному размеру, используйте канцелярский нож.
С помощью степлера на края деревянной основы закрепите ватин (можно в два слоя).
Теперь вам потребуются мебельные ткани (Киев предлагает большой выбор). В интернет-магазине https://soloha.ua/tkani/mebelnye-tkani продаётся хлопок, замш, велюр, шенилл или дорогой жаккард. При желании ткани можно комбинировать — такой подход поможет вам сделать изделие более оригинальным.
Следующий шаг — раскройка ткани по шаблону.
Не забывайте! Для того чтобы можно было обойти деревянные детали (ножки, например), ткань должна иметь прорези.
Натяните материал на сидение и закрепите его. Следите за тем, чтобы на обивке не было складок и морщинок. Она должна быть аккуратной и опрятной.
Подобным образом обтяните спинку кресла.
10. По окончании работы удалите лишний материал.
Если хотите, чтобы ваша мебель не была похожа на другие, украсьте её декоративными элементами. Например, пуговицами.
Если на спинке видны скобы, то декоративные гвозди со шляпками решат проблему. В магазине всегда можно найти аксессуары в тон отделочного материала.
Как видите, вернуть жизнь старому креслу можно. Главное, чтобы было желание! Таким способом можно «воскресить» изношенные диваны или любимые пуфы. На даче есть деревянные комоды и табуретки? Удалите краску с помощью наждачной бумаги и покрасьте их в нужный цвет (можно использовать лак). Следите за тем, чтобы обновлённые конструкции гармонировали с общим интерьером и декоративными элементами.