Секреты выгодной покупки однокомнатной квартиры

Покупать квартиру своими силами или при сотрудничестве с посредником, каждый решает сам. Наличие поддержки никогда не становится лишним, особенно для новичка. Главное, чтобы риелтор не завышал ценник, а делал надбавку своего процента на стоимость, удобную для клиента. В таком случае каждый останется при своем и будущий домовладелец не переплатит.
Что брать в расчет?
Ориентироваться следует на несколько факторов:• Бюджет. Лучший вариант – покупать жилье по долевке. Оформление ипотеки для большинства – единственная возможность, но по договору долевого согласия стоимость квартиры снижается в три раза. Для некоторых альтернативой может стать рассрочка или потребительский кредит.
• Местоположение ЖК. Цены на квадратный метр зависят от района. Комфортные предложения встречаются на окраинах и еще застраиваемых округах. На периферии купить квартиру можно, но важно не прогадать и не попасть в потенциальное гетто. Избавиться от квартиры в «позабытом» властями и бизнесом районе проблематично.
• Параметры планировки. Однокомнатные квартиры в новых домах – это нестандартные решения. Встречаются прямоугольные и квадратные варианты, П-образные и Г-образные. Чем больше окон, тем лучше и это становится основным критерием.
Какая сделка принесет наибольшую выгоду?
Ипотеку разумно оформлять на вторичный рынок. Стоимость квартир в старых домах падает. Если успеть и купить недвижимость в период кризиса, можно получить наименьшую сумму и не попасть в долговую яму.
Другое решение – приобретение жилья по потребительскому кредиту. И делать это лучше при выборе квартир в новостройках:
• На этапе проектирования жилье стоит копейки. После дачи дома цены взлетают в несколько раз и даже студия в жилом комплексе на окраине обойдется дорого.
• По долевке можно заказать дополнительное оснащение квартиры. Это могут быть разные планировки, косметический ремонт, другое остекление. Через застройщика делать это проще и дешевле.
• В дальнейшем перепродать жилую площадку можно по двойной наценке. Это лучшее решение для тех, кто копит на многокомнатную квартиру.
Почему лучше работать с риелтором?
Купить однокомнатную квартиру через агентство проще. В свое распоряжение клиент получает надежного партнера, а также гарантии. Переплата может быть большой, но опять нужно сразу же обозначить имеющийся бюджет и не платить ни цента больше.
В агентстве заказчик получает базовые гарантии:
• Квартира проверяется на юридическую чистоту. Клиент агентства не купит жилье, которое находится во владении другого человека или в залоге у кредитной организации.
• Покупатель не получит жилье с долгами. Касается это главным образом коммунальных счетов. Некоторые квартиры продаются с неоплаченными квитанциями за несколько лет, а это солидная прибавка к бюджету.
• В руки клиента не попадет жилье с криминальным прошлым. Это же касается и соседей. Риелтор поможет выбрать квартиру в спокойном доме, что актуально для семей с маленькими детьми.
Каждая квартира проверяется на техническое состояние. Если это вторичка, заказчик получит подробный отчет о состоянии инженерных сетей и конструкций. Это обязательно для старых домов, когда можно купить жилье с плесенью на стенах.