СБУ обшукує житло предстоятеля Києво-Печерської лаври

Кримінал 30-лис, 13:039 prov 0 0

Служба безпеки України проводить слідчі дії за місцем проживання предстоятеля Києво-Печерської лаври Павла.

Таку інформацію "Українській правді" підтвердила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

"Прямо зараз СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури київської області… проводить санкціоновані слідчі дії у предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебедя", - сказав на брифінгу начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

За його словами, слідчі дії проводяться у межах кримінального провадження за частиною 2 статті 161 ККУ порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Гуськов додав, що про результати обшуку повідомлять додатково.30 листопада інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП повідомив, що в п’ятницю на територію підсобного господарства Києво-Печерської Лаври у селі Вороньки Бориспільського району Київської області прибули три автобуси з представниками СБУ з метою проведення обшуку.

29 листопада предстоятель Павло заявляв, що на нього здійснюється тиск.

"Лунають погрози, різного роду нападки", - додав він.

У 2016 році на сайті нерухомості з'явилося оголошення про продаж маєтку владики Павла за 34 млн гривень.

Прес-центр СБ України.