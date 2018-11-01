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На Волині СБУ викрила на хабарах начальника райвідділу поліції

Волинська область 30-лис, 13:069 prov 0 0
На Волині співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на систематичних хабарах начальника одного із райвідділів поліції.
Оперативники спецслужби встановили, що підполковник поліції налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від волинянина за безперешкодне переміщення незаконно видобутого бурштину-сирцю територією району. Вартість «послуг» зловмисника становила сто п’ятдесят американських доларів за кожний автомобіль із нелегальним вантажем.
Правоохоронці затримали хабарника в одному з населених пунктів району під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди у розмірі однієї тисячі двохсот доларів США. Раніше оперативники спецслужби задокументували два факти отримання поліцейським хабарів загальною сумою півтори тисячі доларів. У межах відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України кримінального провадження тривають слідчі дії.
Прес-центр СБ України.
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