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Свадебные цветы

Общая 04-гру, 15:129 prov 137
Как правильно выбрать цветы для свадьбы и, вообще, с чего начинать?
Во-первых, свадебные цветы должны идеально сочетаться с вашим свадебным платьем. Однако, некоторые, не имея опыта в сфере дизайна, так не считают. На самом деле правильно подобранные цветы, собранные, к примеру, в свадебный букет невесты, создают определенный акцент. Взять хотя бы такие популярные цветы, как гвоздики или розы. Букеты 101 роза идеальный подарок на свадьбу и не только. Сказать по правде, они будут иметь успех не только на свадебной церемонии, в первую очередь потому, что розы создают романтичную атмосферу. Уместными будут также орхидеи и лилии.
Если ваше платье выполнено в романтическом или вечернем стиле, то такие и другие не менее чарующие цветы будут прекрасно дополнять ваш образ.
Выбор цветов для свадьбы напрямую зависит и от цветового решения вашего свадебного платья. Существуют два варианта цветового решения. Во-первых, это холодные тона. К ним относятся все возможные оттенки синего, зеленого и белого цветов. И, во-вторых, теплые тона с оттенками красного и желтого цветов. Платье, окрашенное цветами холодных оттенков, будут создавать только дисгармонию в сочетании с теплыми цветочными композициями и наоборот. Время проведения свадьбы также играет роль при выборе цветовой палитры. Яркие холодные цвета, например, отлично работают в дневное время, так как гармонично попадают в общий фон. А для вечернего платья лучше выбрать цветы теплых оттенков.
Прежде чем идти к флористам, потренируйтесь, что вы будете им отвечать. Дело в том, что они должны выяснить все детали, от которых будет зависеть правильный выбор цветов. Будут вопросы, касающиеся дизайна и цвета вашего платья. Поэтому постарайтесь принести с собой фотографии или каталог, на котором изображено церемониальное платье. В дополнение ко всему, принесите также фото вечернего платья, которое вы оденете на смену свадебному.
Кроме того, учтите, что оформлять заказ на цветы нужно заранее. Конечно, цветы можно найти в магазинах любое время года. Но будет лучше сделать это заранее в флористическом салоне. Такой эксклюзивный заказ потребует больших вложений, так что будьте готовы к тому, что вам потребуется потратить немалые деньги. Флористы также могут сконструировать макет праздничного стола, украшенного цветами.
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