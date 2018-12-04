Минуло майже три місяці навчання за НУШ:напрацьовані методичні матеріали на тему "Модні тенденції"

Вашій увазі представлені напрацювання, які будуть сприяти ознайомленню дітей з тематикою одинадцятого тижня навчання.
Вже стартував одинадцятий тиждень за Новою українською школою на тему “Модні тенденції”. Ми хочемо показати найкреативніші методичні доробки та незвичні ідеї, які ознайомлять маленьких першокласників з модними показами, навчать бачити та виділяти особисту унікальність, будуть формувати потрібні та здорові звички.
Представниками “Всеосвіти” саме для вас підготовлено зображення відповідної тематики «Модних тенденцій». Їх можливо використати у вигляді розтяжки(гірлянди) чи додаткового ілюстративного матеріалу для того, аби мати змогу ближче ознайомитися з темою. Наочність допоможе розібратися дітям із тонкощами чоловічого та жіночого гардеробу. Процес пізнання та запам’ятовування нового розділу буде відбуватися з більшим темпом та ефективним результатом. Зокрема, ілюстрації якнайкраще будуть підходити оформленню класного приміщення. Відповідно дітки постійно будуть зосереджувати свою увагу саме на них.
Гірлянда “Модні тенденції”
Щоб учні мати змогу ознайомитися ближче з даною тематикою, слід використати найрізноманітніші засоби декорування приміщення. Вони будуть нагадувати школярам про саме головне. Для прикладу схожі на гірлянду. Її можна оздобити на дошці чи стіні так, аби вона була у постійному полі зору першачків. І.Волівець – вчитель початкових класів, радить використати гірлянду «Модні тенденції». Даний виріб розрахований, щоб його можна було роздрукувати на стандартному альбомному аркуші.
Power Point слайди “Модні тенденції. Що значить «бути тренді»?
Дана розробка буде позитивно сприяти роботі педагога за період ознайомлення та запам’ятовування інформації одинадцятого тижня за НУШ чи під час виховних годин у початковій школі. Автором слайдової інформації є вчитель початкових класів В.Оводенко
Гірлянда “Модні правила”
Ви маєте погодитись, що діти найкраще сприймають нові дані коли є наочний матеріал. Через це хочемо вам порадити ще один не менш цікавий варіант, аби ознайомитися з фешн-індустрією. Це гірлянда,яку виготовила вчитель початкових класів О. Долгова. Яскраве забарвлення ілюстрацій буде привертати увагу першачків. Вона слугуватиме чудовим, унікальним засобом декорації класу, він в ту ж мить стане простором, в якому діти виявлять бажання дізнатися про моду абсолютно все.
Наколінна книга “Моді тенденції” (леп-бук)
Варто підкреслити, що креативну уяву дітлахів буде розвивати заняття творчими проектами. Відтак можемо порекомендувати виготовити наколінну книгу (леп-бук) відповідної тематики. Проявіть фантазію та наповніть її розділами про стиль вбрання, український традиційний одяг, прикраси та різновиди зачісок. О.Гусарь – авторка книги.
Мода “Я пізнаю планету”
В період тематичного тижня порадьте малечі виконати креативні, творчі вправи. Наприклад, вчитель Ю.Каламбет зі своїми дітьми виконує завдання для розвитку критичного мислення. Треба ознайомитися з малюнками і скласти слова.