Лапки швейных машин. Для чего они нужны?

Швейные машины вошли в наш обиход очень давно. Со временем они совершенствовались, становились меньше по габаритам и по весу, да и дизайн их стал очень привлекательным. Изменялось в машинках почти все, в том числе и запчасти, форнитура и аксессуары https://sewing-navigator.com.ua/, но вот лапки, выполняющие различные функции, практически не изменились.
В данной статье можно узнать о нескольких видах лапок: лапки - сутажеры, лапки с направителем, лапки - сборочники и лапки - запошиватели, а так же лапки для штопки и рубильник.
Начнем с первых. У узкой плетеной тесьмы (сутажа), в середине присутствует линия переплетения боковых сторон. Сутаж необходим для украшения одежды. Соответственно, пришивают его при помощи лапок -сутажеров. Это удобно, так как не приходиться приметывать сутаж к ткани и уходят на второй план другие трудности в обычной работе с ним (сутажем).
Есть три вида таких лапок: с передвижной пластиной, раздвижными проволочками и без регуляторов. Все они немного отличаются конструктивно, но функцию выполняют одну. Просто разные лапки идут в наборе к различным типам швейных машин.
Лапкой с направителем, еще она зовется лапкой для стежки бортовой прокладки и одеял, можно выполнять стежку тонких одеял, с малым количеством ватина или ваты. Также с ее помощью пришивается застежки (молнии), выполнять другие работы, например защипы (мелкие складки).
Лапка - сборочник. Эта лапка поможет сосборить ткань, и параллельно пришить к ней несосборенную, то есть ровную. Устанавливают ее так же, как и нажимную лапку, прикрепляя ее головочным винтом. При работе с такой лапкой, сборки будут прочные и равномерные, они не сбиваются и не смещаются.
Лапками - запошивателями выполняют бельевые швы. По своему внешнему виду они чем-то напоминают рубильник. Но она не имеет изогнутой пластины, а край ткани она подгибает только один раз. С помощью запошивателя шов делается так же, как и с нажимной лапкой, в два приема, и выходит идеально ровным.
Очень удобной, при работе за машинкой, является лапка для штопки. С ее помощью можно еще и вышивать. При работе с ней, нитку не требуется натягивать очень туго и прижимать ткань к машинке. Требуется только управлять пяльцами и вести линию рисунка под иглу.
Для двойной подгибки среза ткани применяется рубильник. Он бывает в форме лапки, или в виде дополнительного приспособления к нажимной лапке. Шов с двойной подгибкой, еще его называют подрубочным, и применяют его для того, чтобы подрубить детские и женские хлопчатобумажные рубашки, а так же простыни. При работе с рубильником, не нужно вручную подгибать и наметывать швы, и нет необходимости следить за швом.
Еще, для облегчения работы с тканями, существует лапка - окантовыватель. С ее помощью ткань можно обшить тесьмой, и позволяет делать окантовку сразу, без наметки.
Все эти лапки очень просты и удобны, они, в некоторых случаях, сделают некоторый объем работы без вмешательства рук мастерицы.