Гироборд – транспорт в котором есть все что вам нужно

Гироборд - это лучший мобильный транспорт. Его создатель предполагал, что это изобретение в будущем заменит собой автомобили. Что исключит пробки и сделает передвижение на большие расстояния более независимыми и экологичными.
Низкая стоимость обусловлена тем, что в гироскутер входят только необходимые компоненты: аккумулятор, два двигателя, детекторы положения в пространстве, дисплей, колонки, стандарт подключения Блютуз.
Основные функции гироборда
Объем аккумулятора составляет около 5000 мАч, что позволяет ему ехать со скоростью до 20 км/час. И при этом преодолевать на одном заряде до 20 км. Впрочем скорость движения и количество километров, которые проедет девайс зависят от того, насколько ровная поверхность, по которой Вы едете.
Так, для преодоления одного и того же расстояния необходимо тратить намного больше заряда, если поверхность неровная.
Название “Гироскутер” происходит от названия “гироскоп”. Этот инструмент позволяет не падать и удерживать равновесие. Вы можете почувствовать это, пользуясь данным девайсом. Поэтому он может выступать также как занимательная игра для детей.
Все заводские версии снабжены уровнем защиты IP 68. Что позволяет Вам передвигаться по городу в любых условиях. Это может быть пыль, грязь, вода. Особенно техника боится воды. Поэтому не покупайте гироскутер у непроверенного поставщика. Как правило, у некачественной сборки всегда будет какая-нибудь щель, через которую проникнет влага, и все элементы гироборда начнут ржаветь. Если Вы боитесь большой цены, в магазине Hoverboard вы можете приобрести отличный гироборд недорого. Намного дешевле, чем у стационарных магазинов.
Дополнительные функции
Кроме того, что Вы можете ездить на гироскутере, Вы можете на нем прослушивать музыку. В него встроен довольно мощный динамик. А сопрягать с телефоном его можно посредством Bluetooth-соединения.
Как правило, этот динамик используется для того, чтобы оповещать человека о низком заряде батареи. Но он также может быть использован как блютуз-колонка. Большая батарея позволит слушать музыку до нескольких дней подряд, если не использовать гироборд по назначению.
Также Вы можете, подключаясь к гироскутеру, узнавать проеденное расстояние, остаток заряда батареи. Все - для комфортной езды по городу.
Какой гироборд лучше выбрать для поездок в Украине
Прежде всего, если Вы берете гироборд, оптимальная цена - это первое, на что Вы посмотрите. Потом будет качество. И, будьте уверены, качество продукции при низких ценах - это норма для нашего магазина. Поскольку мы работаем напрямую с поставщиками. И нам нет надобности платить за дополнительную рекламу или аренду дорогого магазина в центре города.
Следующим критерием должен быть размер колес: он должен быть не менее 10 дюймов. Потому что именно такой гироскутер способен ездить по неровной грунтованной дороге.