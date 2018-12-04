Багатоплощинні сканери штрих – кодів

Дуже часто в магазинах і супермаркетах ми спостерігаємо за тим, як касир підносить до невеликого приладу продукцію, чуємо характерний звук і на екрані з’являється вся інформація про неї. Так працюють багато площинні сканери штрих – коду, якими обладнують касові зони в торгівельних залах.Функція, яку виконують багато площинні сканери штрих – кодуТехнологія сканування багато площинних сканерів штрих –коду досить складна. Пристрій оснащений великою кількістю скануючи променів, які, в свою чергу створюють об’ємну площу сканування. Промені сканера розташовані хаотично і створюють своєрідний візерунок. Саме таке розташування дозволяє максимально охопити символи коду, незалежно від того, якою стороною піднести товар до приладу.Виробники пропонують два типи багато площинних сканерів: вбудовані та ручні. Всі вони мають певні відмінності та характеристики:1. Вбудовані сканери. Застосовуються в тих касових зонах, де немає обмежень за місцем. За своєю конструкцією поділяються на вертикальні та горизонтальні, мають простий принцип дії. Касир підносить до сканера товар, апарат зразу ж зчитує код. Часто вбудовані лазерні багатоплощинні сканери штрих –коду є біоптичними. Тобто, вони не лише можуть зчитувати інформацію про продукцію з усіх боків, але ще й зважувати його. Це дуже зручно в тих випадках, коли каси неможливо обладнати вагами.2.. Це дуже компактні сканери, що не займають багато місця в робочій зоні касира. Зазвичай використовуються стаціонарно – касир сам підносить до сканера товар. Але у випадку необхідності, апарат можна взяти в руки і протягнути до товару. Це зручно для магазинів, в яких продають великогабаритну або важку техніку. Крім лазерної, в ручних сканерах зустрічається іміджеві технологія зчитування, але такі апарати коштують значно дорожче.використовуються для автоматизації роботи та збільшення пропускної здатності споживачів великих гіпермаркетах, магазинах будівельних матеріалів, техніки та ін. Даний пристрій дозволяє значно пришвидшити роботу касира, а також полегшити облік товарообігу. Крім того, багатоплощинні сканери легко інтегруються з системою 1С, тому їхнє використання також спрощує роботу бухгалтерії. Вся інформація передається в загальну систему обліку та дозволяє контролювати інформацію про наявність та залишок товару.Багатоплощинні сканери штрих – коду для гіпермаркетів мають певні переваги:1. Збільшують швидкість обслуговування і дозволяють обробляти великий обсяг товару на касі.2. Завдяки розташуванню променів на сканері, можливо сканувати товар з будь – якої сторони та положенні.3. Сприймають неякісно надруковані та пошкоджені штрих – коди.4. В певних випадках можуть зважувати товар.ВартістьПридбати багатоплощинні сканери штрих – коду будь – якого типу можливо у нашому інтернет – магазині. Ми пропонуємо якісний товар від перевірених виробників. На нашому сайті Ви знайдете детальний опис всіх сканерів, а також фото та характеристики. Ціна залежить від моделі та виду приладу.Оформити купівлю приладу на нашому сайті легко і швидко. Вам потрібно лише заповнити спеціальну форму або зателефонувати нашим менеджерам. Якщо у Вас виникли запитання відносно асортименту, наші менеджери з радістю допоможуть зробити вибір. Телефонуйте зараз! У нас постійно діють акції та знижки!