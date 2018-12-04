Багатоплощинні сканери штрих – кодів

Функція, яку виконують багато площинні сканери штрих – коду
Технологія сканування багато площинних сканерів штрих –коду досить складна. Пристрій оснащений великою кількістю скануючи променів, які, в свою чергу створюють об’ємну площу сканування. Промені сканера розташовані хаотично і створюють своєрідний візерунок. Саме таке розташування дозволяє максимально охопити символи коду, незалежно від того, якою стороною піднести товар до приладу.
Що таке «багатоплощинні сканери штрих – коду»?
Виробники пропонують два типи багато площинних сканерів: вбудовані та ручні. Всі вони мають певні відмінності та характеристики:
1. Вбудовані сканери. Застосовуються в тих касових зонах, де немає обмежень за місцем. За своєю конструкцією поділяються на вертикальні та горизонтальні, мають простий принцип дії. Касир підносить до сканера товар, апарат зразу ж зчитує код. Часто вбудовані лазерні багатоплощинні сканери штрих –коду є біоптичними. Тобто, вони не лише можуть зчитувати інформацію про продукцію з усіх боків, але ще й зважувати його. Це дуже зручно в тих випадках, коли каси неможливо обладнати вагами.
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Місця використання
Переваги
Багатоплощинні сканери штрих – коду для гіпермаркетів мають певні переваги:
1. Збільшують швидкість обслуговування і дозволяють обробляти великий обсяг товару на касі.
2. Завдяки розташуванню променів на сканері, можливо сканувати товар з будь – якої сторони та положенні.
3. Сприймають неякісно надруковані та пошкоджені штрих – коди.
4. В певних випадках можуть зважувати товар.
Вартість
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