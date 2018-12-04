Покупка буксировочного троса. На что смотреть при выборе?

Несмотря на то, что буксировочный трос не является обязательным приспособлением для автомобилиста, все же необходимость в нем возникает довольно часто. Поэтому лучше всегда возить его в багажнике. Однако чтобы трос был достаточно надёжным, стоит знать, на что именно обращать внимание при его выборе.
Несколько важных моментов.
В первую очередь нужно уделить внимание длине буксировочного троса, так как от этого во многом зависит безопасность буксировки автомобиля. Если следовать правилам дорожного движения, трос для буксировки должен обладать длиной не менее 4 метров и не больше 6 метров. Стоит знать, что при использовании короткого троса сложно контролировать натяжение изделия. Последствием его использования может стать въезд во второй автомобиль. А вот во время выполнения буксировки с длинным тросом существует риск его попадания под колеса. В итоге буксировочный трос может разорваться.
Немаловажно отметить, что буксировочные тросы, которые можно приобрести на https://lido.ua/bukciruvalni-trosi-7091могут отличаться своим материалом изготовления. В продаже встречаются тканевые и металлические изделия. Что касается металлических тросов для буксировки, то они достаточно прочные, а соответственно и надёжные. Эти изделия способны выдерживать значительные нагрузки. Однако минусы у этих тросов тоже существуют. К их недостаткам следует отнести их жёсткость. Они не способны сглаживать инерционный момент. При длительной эксплуатации стальной трос начинает ржаветь и приходить в непригодность.
Теперь немного подробнее о тканевых буксировочных тросах. С хранением этих тросов в багажнике не возникнет проблем. Ведь их можно компактно сложить. Цена их на порядок дешевле металлического варианта. Однако такие тросы не предназначены для воздействия больших нагрузок. При выборе тканевого троса лучше всего отдавать предпочтение тому изделию, на котором закреплена известная торговая марка. Дешёвые приспособления не отличаются хорошими показателями, поэтому от них нужно отказаться.
Кроме всего этого, необходимо во время покупки металлического троса делать акцент на его креплениях. Наиболее удобным считается крепление в виде металлических крюков. Их удобно фиксировать. К тому же, в отличие от петель, они не протираются.
При помощи этих рекомендаций автомобилисту гораздо проще будет выбрать прочный буксировочный трос.